Empleado de Publix da positivo al coronavirus

Los supermercados podrían ser considerados un lugar de riesgo por la cantidad de personas que ingresan por día, y que están en contacto con el personal que atiende. Publix ya confirmó el caso de un empleado que dio positivo y por eso profundizan la desinfección y limpieza.

Una de las nuevas medidas fue instalar frente a cada una de las cajas, paneles de plástico transparente para separar a los empleados de los clientes.

Telemundo 51 pudo ver en una de las sucursales pude ver que las cajas tienen una línea marcada en el piso para mantener la distancia de entre 3 a 6 pies recomendada. A un empleado, que, en la puerta, limpia constantemente las manijas de los carritos para mantenerlos desinfectados, sin embargo, también los trabajadores, en las cajas, no usan tapabocas, ni guantes. Sólo lo tienen quienes reponen mercadería en los estantes.

En Miami Dade, esta mañana el alcalde Carlos Giménez recordó la importancia del continuo lavado de manos, a no tocarse la cara y también se refirió al distanciamiento social que debe existir en tiendas y supermercados.

En las últimas horas Publix hizo público un comunicado, el cual dice, que:

Desinfectan según las normas de los CDC y siguen sus protocolos diarios de limpieza y saneamiento.

Se enfocan en superficies de alto contacto como almohadillas táctiles, manijas de puertas, cajones, teléfonos y computadoras.

No se hacen demostraciones de alimentos. Se redujo la atención al público, de 8 AM a 8 PM. Martes y miércoles abren a las 7 AM para atender al público mayor de 65 años.