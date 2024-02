Emiten alerta Amber por bebé vista por última vez en Davie, en Broward

Se emitió una Alerta AMBER de Florida para una niña de 8 meses que fue vista por última vez en Davie el martes, dijeron las autoridades.

El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida emitió la alerta para Amelia Martínez el miércoles después de que fue vista por última vez en la cuadra 4900 en la avenida SW 148th Avenue el martes.

El bebé mide 1 pie de alto, pesa 35 libras, tiene cabello castaño y ojos marrones.

Los oficiales dijeron que la bebé fue vista por última vez con el padre, luego de que fuera recogida en el daycare Little Hands On Learning Academy, en Davie.

La policía de Davie dijo que está en contacto con el padre de la bebé. Recientemente, a ambos padres les habrían suspendido la patria potestad, según la policía.

Oficiales dijeron que la menor podría estar acompañada de su madre, Arys Martinez, de 34 años. Podrían estar viajando en carro, del que se desconocen los datos.

Cualquier persona con información se urge a que se comunique con el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) al 1-888-356-4774 o a la policía de Davie al 954-693-8200.

