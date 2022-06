Embajada de EEUU en Cuba expande sus categorías de visados

María Laura Puertas, lleva diez años esperando por sus hijos. En el 2012 comenzó su proceso de reunificación familiar.

“Me dieron la entrevista para el 2021. El 31 de marzo del 2021. Y me puse mal. Les dije, ¿ustedes están locos? Ya para ese entonces yo voy a estar muerta.

Pero si todo ese tiempo le pareció demasiado, la realidad fue peor.

“Pasó el 2021 y mis hijos todavía están allá”.

El anuncio que hizo este jueves el Departamento de Estado le devuelve las esperanzas de un reencuentro.

Este mismo mes, la embajada de estados unidos en la habana comenzara a programar citas de visado. Es decir, las entrevistas consulares serán en Cuba y no en Guyana. Pero solo para las siguientes categorías: cónyuge, hijo menor de 21 años y padre de un ciudadano de estados unidos. Esta última se procesa en la habana desde mayo.

En el caso de Iliana Lemos y su familia, aun no se benefician. Pertenecen a las categorías que se seguirán procesando en Guyana: hermanos e hijos mayores de 21 años de ciudadanos, y familiares de residentes permanentes.

“Es abusivo y costoso todo lo que está pasando con los cubanos en Guyana”, dice Lemos.

En un comunicado, la embajada dijo que entienden que otros solicitantes pueden tener circunstancias difíciles, dadas las condiciones actuales, pero que la sede consular aún no cuenta con toda la logística para aceptar más categorías de visado.

Preguntamos si había alguna fecha para la reapertura total. La embajada respondió que no. Pero que constantemente evalúan las condiciones para incrementar personal y servicios, siempre y cuando sea seguro para todos. La embajada dijo además que no se aceptan solicitudes de traslado. Es decir, si alguien ya tiene su entrevista programada en Guyana no podrá ser transferida a La Habana.