Eliminan restricciones a negocios en Palm Beach

Las autoridades del condado han señalado que las restricciones de horarios de los negocios han sido eliminadas y que los bares podrán abrir sus puertas a 50% de capacidad el próximo 5 de octubre.

El alcalde del condado Palm Beach señaló que desde este jueves jueves han modificado la restricción a los horarios de los negocios. A partir de este viernes los horarios de operaciones de los negocios vuelven a la normalidad, mientras que a partir del lunes 28 de septiembre los auditorios, clubes de comedia y salas de concierto abrirán a un 50 % de capacidad.

Por su parte el alcalde del condado Dave Kerner dijo en una rueda de prensa han “tenido la tasa más baja de positividad desde el 18 de mayo la cual es del 2.9%”.

Ante esta realidad y el hecho que el gobernador ha anunciado que la Florida pasa a la fase 3 de reapertura económica, tambien el condado Palm Beach

“A partir de este momento y el día de hoy no hay y en consulta con la oficina del gobernador no va a haber ningún negocio que no puedan abrir sus puertas en el condado Palm Beach”, dijo el alcalde.

Esto significa que todos los negocios van a poder abrir sus puertas, aunque algunas restricciones en termino de capacidad si van a ser impuestas por las autoridades locales.

En cuanto a las discotecas, será el gobernador del estado quien dirá cuándo pueden volver a reabrir sus puertas.