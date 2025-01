Candidatos que apoya Trump enfrentan desafío en primarias especiales de Florida

El poder del respaldo del presidente Donald Trump enfrentará las primeras pruebas de su segundo mandato el martes en un par de elecciones primarias especiales en Florida.

Los dos candidatos preferidos de Trump, el director financiero de Florida Jimmy Patronis en el primer distrito del Congreso y el senador estatal Randy Fine en el sexto distrito, parecen estar en posiciones sólidas, derrotando a sus oponentes en las primarias en la recaudación de fondos y obteniendo el apoyo de grupos externos.

"El respaldo de Trump ha sido importante en la política republicana de Florida durante la mayor parte de una década", dijo el consultor de Florida Jamie Miller, ex director ejecutivo del Partido Republicano estatal, y señaló que el apoyo de Trump fue un factor crucial para impulsar al gobernador Ron DeSantis a la victoria en sus primarias de 2018.

“Si tienes un candidato calificado que no comete un error importante, es muy probable que esa persona gane una primaria”, agregó Miller.

Patronis busca reemplazar al ex representante Matt Gaetz, quien se retiró como el candidato de Trump para fiscal general en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada en noviembre. Gaetz anunció sus planes de renunciar después de que Trump anunciara sus planes de nominarlo. Fine está compitiendo para reemplazar al ex representante Michael Waltz, quien ahora es el asesor de seguridad nacional de Trump.

Los ganadores de las primarias del Partido Republicano serán los grandes favoritos en las elecciones generales especiales en los distritos de color rojo, programadas para el 1 de abril. Tanto Patronis como Fine han estado buscando promocionar el respaldo de Trump.

“El presidente Trump me dijo, me dijo, ‘Jimmy’, me dijo, ‘mira. Cuando te respaldo, mucha gente lo pensará dos veces antes de participar’”, dijo Patronis en una entrevista el lunes, recordando una llamada telefónica a fines de noviembre.

Trump alentó públicamente a Patronis a que se postulara y, cuando lanzó su campaña con el apoyo de Trump, Patronis dijo que recibió llamadas de otros candidatos potenciales que habían decidido hacerse a un lado.

“El mismo tipo de pasión que tengo en mi corazón es la misma pasión que esta gente tiene en su corazón”, dijo Patronis. “No quieren ir en contra del presidente. Esta es la persona que el presidente siente que puede complementarlo mejor para lograr que su agenda llegue a la meta”.

Aun así, varios otros decidieron permanecer en la carrera: Patronis es uno de los 10 candidatos republicanos que calificaron para la boleta primaria en el 1er Distrito, en el Panhandle de Florida. Pero Patronis ha recaudado mucho más que sus rivales y tenía $711,000 en su cuenta de campaña al 8 de enero.

Su rival más cercano, Gene Valentino, quien ha financiado por sí mismo gran parte de su campaña, tenía $29,000 en su cuenta, según los informes de finanzas de campaña presentados ante la Comisión Federal Electoral.

Fine, la elección de Trump en el sexto distrito para reemplazar a Waltz, enfrenta menos oposición como uno de los tres republicanos que calificaron para la boleta. Fine, quien se negó a hacer comentarios sobre la carrera, tenía $242,000 en su cuenta al 8 de enero, y ninguno de los otros candidatos republicanos informó haber recaudado fondos significativos.

Patronis y Fine también han recibido impulsos de un puñado de grupos externos que han lanzado anuncios en las ondas de radio y en los buzones de correo de los votantes. Defend American Jobs, un súper PAC vinculado a la industria de las criptomonedas, ha gastado un total de $700,000 en anuncios en ambas carreras, según informes de gastos independientes presentados ante la FEC.

Patronis y King han aprovechado sus apoyos a Trump, presentando fotos que los muestran junto a él de manera destacada en sus sitios web de campaña.

Patronis también ha invocado a Trump en las ondas de radio, destacando su llamada con Trump en un anuncio de televisión y en la radio. Ambos anuncios hacen referencia al intento de asesinato de Trump en un mitin en Pensilvania el año pasado, y el anuncio de televisión muestra un video del tiroteo. Patronis describió el evento como un "momento decisivo" y dijo que no habló de referirse al intento de asesinato con el equipo de Trump.

Patronis y Fine también cuentan con el apoyo de los líderes republicanos de la Cámara, incluido el presidente Mike Johnson. Y si ganan las primarias del martes, estarán en buenas posiciones para ganar los distritos de tendencia republicana en las elecciones especiales. Gaetz y Waltz ganaron sus reelecciones el año pasado por más de 30 puntos.

Las elecciones especiales también podrían ayudar a Johnson a reforzar su escasa mayoría en la Cámara. Pero navegar por esa estrecha mayoría seguirá siendo un desafío, incluso sin Gaetz, quien a menudo luchó con el liderazgo y lideró el esfuerzo para derrocar a Kevin McCarthy, republicano por California, como presidente.

Patronis, por ejemplo, dijo que podría chocar con los líderes republicanos y Trump sobre el gasto gubernamental, señalando su experiencia como director financiero de Florida.

“No suelo ser necesariamente el tipo que va a hacer estallar las cosas”, dijo. “Pero al mismo tiempo, no malgasto el dinero de la gente y no tengo ningún problema en denunciar lo absurdo”.

Los demócratas también compiten en las primarias del martes, aunque se enfrentarán a dificultades en abril.

Gay Valimont, un activista de base centrado en la prevención de la violencia con armas de fuego, que perdió ante Gaetz en noviembre, es el único demócrata que se presenta en el primer distrito. Los principales recaudadores de fondos demócratas en el sexto distrito incluyen a Josh Weil, un maestro, y George Selmont, un abogado.