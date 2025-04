El Vaticano se prepara para despedir al Papa Francisco en un funeral histórico

Un sobrio féretro de madera acoge el cuerpo del Papa Francisco, en una vigilia privada cargada de solemnidad que se lleva a cabo en la Residencia Santa Marta, donde el Pontífice pasó sus últimos días. Sobre sus manos descansa un rosario, mientras los altos representantes de la Santa Sede lo velan en silencio.

Mientras tanto, en la Plaza de San Pedro, miles de personas se congregan con atención para seguir los preparativos del funeral que se realizará el próximo sábado 26 de abril, a las 10:00 a.m. en el corazón del Vaticano.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Traslado y sepultura

Este miércoles, a las 9:00 a.m., el cuerpo del Pontífice será trasladado desde la capilla de la Residencia Santa Marta hacia la Basílica de San Pedro, donde permanecerá en capilla ardiente para ser despedido por fieles de todo el mundo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Al finalizar la ceremonia fúnebre el sábado, el Papa Francisco será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, cumpliendo su voluntad de un entierro sencillo: una tumba en el suelo, sin adornos y marcada sólo con su nombre: Francisco.

El impacto de su partida ha resonado en todo el mundo. Líderes políticos, religiosos y sociales expresaron su admiración y condolencias. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó: “Estoy convencido de que el mundo va a echar de menos su valor”.

En Madrid, los Reyes de España, Felipe y Letizia, acudieron este martes a la nunciatura apostólica para firmar el libro de condolencias. Ya son más de 30 jefes de Estado los que han confirmado su presencia en el funeral, entre ellos los presidentes de Estados Unidos, Francia y Argentina.

Una Iglesia en oración

Desde Miami, en la Ermita de la Caridad, los fieles también han comenzado a reunirse para orar. “Acercarse a las personas necesitadas”, dijo Onel, uno de los feligreses presentes. Sandra, otra creyente, reflexionó: “Si es del Espíritu Santo. Dios sabe qué es mejor, porque todos los tiempos son diferentes, también las personas cambiamos.”

La mirada de la Iglesia ya se dirige al futuro. 133 cardenales de todo el mundo están llegando a Roma para participar en el cónclave, que comenzará en los primeros días de mayo. De este grupo surgirá el próximo líder de la Iglesia Católica.

El padre José J. Espino, párroco de la Ermita de la Caridad, sostuvo: “Con los Papas que yo he conocido, no, no ha habido una gran ruptura de hacia dónde va la iglesia. La Iglesia va a proclamar el anuncio del Evangelio, a proclamar la esperanza”

Por su parte, el misionero papal Padre Rafael Capó, quien conoció personalmente al Papa Francisco, concluyó:

“El Señor le da a la Iglesia, en cada momento histórico, el Papa que necesita. Nos dio a Juan Pablo, a Benedicto, a Francisco… y ahora nos dará el Papa que necesitamos para seguir en este momento histórico.”