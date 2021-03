El turismo en la Florida arrasado por la pandemia

El clima del sur de la Florida, la cultura hispana y en especial el mar y las playas, atraen a millones de turistas cada año, pero durante el 2020 el COVID-19 sacudió al turismo con un efecto devastador.

El coronavirus arrasó con la gran industria turística. Millones de dólares se perdieron en 2020. El impacto es de un mínimo de 4 mil millones de dólares. Un impacto nunca visto en la industria. Ahora la industria intenta salir adelante, pero muchos aún luchan por recuperar el empleo.

Un buen ejemplo de la crisis turística son los números del MIA. Según su portavoz, Indira Almeida Pardillo, “cuando comenzó la pandemia en el 2020 bajamos a 3500 pasajeros en el día, en comparación con 90 mil pasajeros en 2019. Y de 107 aerolíneas que teníamos en el mismo año pasamos a 4 al principio de la pandemia”.

Segun el Washington Post, en Estados Unidos se perdieron 100 mil puestos de trabajo en la industria aeronáutica. El escenario más grave desde los atentados del 9-11.

Y qué decir de los cruceros, que durante 2019, 4.8 millones de pasajeros pasaron por los puertos de Miami y Fort Lauderdale, pero en 2020 la actividad se paralizó.

Los festivales como el Art Basel, Ultra y Food & Wine no se desarrollaron, como así tampoco los de la calle 8 y Carnival on the mile con una gran pérdida

El 2020 quedará marcado en la historia como el de mayor perjuicio económico durante los últimos 90 años para el turismo. Y el tráfico internacional, aquí en el aeropuerto de miami, no regresará a los números anteriores al COVID, probablemente hasta el 2024.