La Ciudad de Miami impondrá de nuevo un toque de queda

La Ciudad de Miami comenzará a imponer de nuevo un toque de queda a la medianoche a partir de este fin de semana.

La propuesta la hizo el comisionado Joe Carollo, según dijo, luego de conversar con varios expertos médicos, entre ellos, el director ejecutivo del Jackson.

“Lo que me dijo es que si no tomábamos este paso en unos diez días íbamos a llegar al punto ya de tener no un 8 ni un 10 por ciento, sino los hospitales llenos por completo”, dice Carollo

Los demás comisionados estuvieron de acuerdo con la resolución presentada por Carollo, por lo tanto, el toque de queda volverá a ser efectivo a partir del próximo sábado, a las 12 de la noche.

El sábado a las 11.58 de la noche se comenzarán a cerrarse negocios que violen el toque de queda.

Esta noche vimos como oficiales de la policía comenzaron a visitar negocios para informar sobre la nueva restricción. Una noticia que no se recibió con agrado.

Hace un mes inauguró su restaurante en Wynwood después de una costosa inversión. Por lo tanto, a partir de ahora será muy difícil sobrevivir.

“No podemos permitir que un grupo limitado de establecimientos de alcohol estén por la libre, poniendo en riesgo la salud y la vida de todos nosotros y del resto de los negocios”, dice Carollo.

Aunque el toque de queda se ha mantenido vigente en el condado miami dade, el alcalde de la ciudad y la propia comisión de Miami decidieron suspenderlo en octubre.

Francis Suárez, alcalde de Miami, dice:

“Yo apoyo la decisión de los comisionados, creo que ellos están haciendo lo correcto para salvar la vida de nuestros residentes”.

Quienes violen la ley podrían ser multados y hasta arrestados.