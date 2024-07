Investigan tiroteo que dejó un hombre muerto

Un violento tiroteo en Miami cobró la vida de un hombre joven, en lo que parece ser un acto de violencia sin sentido.

El suceso ocurrió cerca del mediodía en la intersección de la avenida 7 del noroeste con la calle 58, donde testigos reportaron haber escuchado múltiples disparos.

Según el capitán Freddy Cruz, portavoz de la policía de Miami, el hombre, descrito como afroamericano y aparentemente en sus veintes, fue encontrado sin vida en el lugar de los hechos. A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia por salvarlo, las heridas de bala resultaron fatales.

"Estamos analizando cámaras y recopilando cualquier información relevante", señaló el capitán Cruz, enfatizando la urgencia de dar con el responsable de este crimen.

Testigos del área expresaron sorpresa por el incidente, destacando que tiroteos como este no son comunes en la zona. "Hace tiempo que no escuchaba sobre un tiroteo aquí. No es algo frecuente en esta área", comentó uno de los residentes cercanos al lugar del crimen.

Las primeras investigaciones sugieren que la víctima pudo haber sido atacada mientras conducía una camioneta negra, aunque aún no se ha confirmado si el sospechoso disparó desde otro vehículo o si actuó a pie.

En medio de la búsqueda del sospechoso, la policía ha decidido no revelar la identidad de la víctima, a la espera de notificar a sus familiares. Se insta a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del responsable a que se comunique de inmediato con Crimestoppers, ofreciendo así una oportunidad crucial para avanzar en la investigación y llevar justicia a la familia del fallecido.