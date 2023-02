El sentido mensaje de la esposa de Pablo Lyle tras su sentencia

Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, publicó en Instagram un mensaje cargado de significado después que el actor fue sentenciado a cinco años de cárcel y 8 años de libertad condicional.

La empresaria compartió dos historias de Instagram publicadas por la coach para madres Luz María.

“Recuerda que hay muchas maneras de obtener el mismo resultado. Confía en tu baile, confía en tu ritmo, confía en tu voz, confía en tu canción, confía en tu expansión, confía en tu contratación, confía en ti”, dice uno de los mensajes.

La segunda publicación es un fragmento de El Principito que lee, “Ahora, aquí está mi secreto. Es muy simple. Es que solo con el corazón se puede ver correctamente; lo esencial es invisible para los ojos”.

Araujo habló durante la audiencia de sentencia en Miami, y resaltó las cualidades del actor.

“Pablo nunca fue una persona violenta, por el contrario, siempre fue alguien conciliador que busca hacer el bien a los demás y velar por los otros”, dijo Araujo antes de que la jueza anunciara la condena.

“Quiero decir que estoy muy orgullosa de ti, Pablo, porque para todos puede ser fácil juzgarte por una reacción de segundos que no te define como persona, pero no todos pueden ver lo que yo he visto. He sido testigo de tu dolor y de tu arrepentimiento. Siempre te lo he dicho, eres un corazón con patas. Gracias Pablo”, añadió.

Lyle fue hallado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández en un episodio de ira en la carretera en Miami.