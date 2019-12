El radar Doppler más poderoso del sur de Florida

El radar Doppler 51 está aquí y la cobertura del pronóstico del tiempo en el sur de Florida ya no será lo mismo. Telemundo 51 ha invertido en esta tecnología única para mantenerte a salvo.

El radar Dopler 51 es es uno de los cuatro que existen el mundo con polarización dual, alta frecuencia y S-band, características que lo hacen el más avanzado radar del tiempo existente.

¿En que te beneficia esto?

Los resultados del radar Doppler 51 son en tiempo real. Mientras que en otras estaciones del tiempo se comparten los datos del Servicio Nacional del Tiempo para sus pronósticos, Telemundo 51 tiene el único radar en vivo. Esto significa que nosotros te damos la información hasta 6 minutos antes que cualquiera.

