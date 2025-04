El Padre Alberto: fe, amor y una nueva vida

Este Viernes Santo, muchos fieles lo conmemoran con recogimiento y oración. Entre ellos, el Padre Alberto, actual sacerdote anglicano de la Iglesia Episcopal y exsacerdote católico, quien asegura que sigue celebrando esta fecha con la misma devoción de siempre.

“Con la misma rutina de siempre, la celebro en la Iglesia Episcopal. La celebramos igual que en la Iglesia Católica: Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Ramos. Me alegra estar con la gente, que se acerque a Dios”, compartió durante una entrevista exclusiva con Conversaciones.

En su testimonio, el Padre Alberto reflexiona sobre su camino espiritual más allá de etiquetas religiosas:

“Si nos enfocamos en lo que importa, al final nos damos cuenta de que hay cosas eternas, sagradas. La vida espiritual va más allá de tu tradición religiosa. Somos cuerpo y somos alma. El reto es recordar eso”.

Pero su historia ha sido todo menos sencilla. En 2010, un escándalo mediático marcó un antes y un después en su vida cuando fue fotografiado en la playa con una mujer, siendo todavía sacerdote católico.

"Yo sé, y Dios sabe, que lo último que yo quería era escandalizar a nadie. Yo me enamoré. Me di más permisos de los que tenía. Vivir en secreto algo que es tan lindo y tan bueno… Mi error fue no salir antes", confesó con sinceridad.

El momento más revelador de su vida vino de una simple pregunta: “¿Te gustan las mujeres?”, le hizo un rector. Para entonces, ya llevaba casi dos décadas dentro de la Iglesia. "A los 15 y 16 años empecé a entrar al seminario", recuerda.

Aunque reconoce que habría hecho las cosas de forma distinta con más madurez, no se arrepiente del amor que lo transformó. “La primera mujer con la que me acosté fue mi esposa. ¿Cuántos curas pueden decir eso? Yo era célibe”.

Hoy es padre de tres hijos y defiende con firmeza que el celibato no es un camino para todos:

“A más de 120 mil sacerdotes no nos ha funcionado el celibato, y nos hemos casado”.

Pese a las críticas que recibió en su momento, el Padre Alberto mantiene una actitud de perdón.

“Si alguien que habló basura de mí se me acerca, viene y me da un beso, yo le regreso el beso. Es la rosa blanca de Martí. Si somos cubanos, tenemos que creer en eso”.

Además de su vida espiritual, el Padre Alberto habló en exclusiva sobre su próximo proyecto y su rol como padre de familia.