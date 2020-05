El impacto de la pandemia en empresas del sur de la Florida

A medida que negocios comienzan a abrir sus puertas nuevamente, muchos empresarios del sur de la Florida dicen no saber si podrán recuperarse del impacto de la pandemia. Eso revela una encuesta que Telemundo 51/NBC6 realizó para ver cómo quedaron los negocios del sur de la Florida después de los cierres. En la encuesta, muchas empresas dijeron que tuvieron que reducirle las horas, despedir a empleados o endeudarse para mantenerse a flote.

Adriana Betancourt es la dueña de Arigatai Sushi en Miami. “Mi esposo y yo abrimos Arigatai con nuestros ahorros, con todo el amor del mundo; lamentablemente abrimos la semana del Covid”, dijo Betancourt. Pese a ese duro golpe, Betancourt dice que está tratando de mantenerse optimista y volvió a abrir sus puertas, pero esta vez con las indicaciones de la ciudad de Miami. “Nos explicaron todo el protocolo de limpieza e higiene; nos explicaron la importancia de mantener la distancia entre los clientes; el uso de máscaras y guantes; limpiar las superficies constantemente”, dijo. Ella agrega que le permitieron abrir “a 50 porciento de capacidad”.

Betancourt es uno de los 65 empresarios del sur de la Florida que participó de una encuesta de Telemundo 51 Investiga acerca de los efectos de la pandemia. Muchos se mostraron preocupados por el gasto adicional de comprar este equipo de protección personal que no tenían en su presupuesto. Entre las preguntas claves: ¿Crees que tu negocio se recuperará de las pérdidas asociadas con la pandemia del coronavirus? 30% dijo que si, 16% dijo que no y 54% dijo que no sabía.

La mayoría (65%) de los empresarios encuestados dijo que no creen que hay suficientes recursos federales y estatales para ayudarlos durante la pandemia. “Lo que a mí me llegó del gobierno fueron mil dólares y como unas cinco o seis semanas después de haber aplicado”, dijo Eileen Perez Carrión, dueña de Indigo Republic Boutique. “Noquiero sonar mal agradecida, pero en realidad eso no resuelve nada. La renta…ni la mitad de la renta de un mes”, dijo Carrión. Ella dice que en parte no calificó para más ayuda porque recién abrió su local el pasado diciembre.

En la tienda de novias Alegria’s Bride en Coral Gables, la historia es diferente. “Gracias a Dios el PPP, el préstamo que nos dio el SBA ha ayudado porque de esa manera hemos podido pagar a los empleados y pagar la renta también”, dice Abraham Abadi, el dueño de la tienda ubicada en Miracle Mile.

La agencia de pequeñas empresas o SBA dice que, si necesitas ayuda navegando el proceso de aplicación, puedes entrar a www.sba.gov/local-assistance/find/ ingresar tu código postal y encontrar un socio de recurso que te ayudara completamente gratis. “Nosotros todavía tenemos fondos para las empresas pequeñas así que si ustedes no han aplicado por favor apliquen porque todavía tenemos fondos. El último día para aplicar es junio 30 de este año”, dijo Victoria Guerrero, directora del distrito del sur de la Florida de la SBA.

Telemundo 51 quisiera darles las gracias a las siguientes organizaciones que ayudaron a distribuir la encuesta: Miami-Dade Chamber of Commerce, Greater Fort Lauderdale Chamber of Commerce, Greater Fort Lauderdale Alliance, Broward County Black Chamber of Commerce, Greater Miami Chamber of Commerce y Miami Beach Chamber of Commerce.