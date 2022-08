El gobernador de la Florida Ron DeSantis pidió a los ciudadanos votar en las elecciones primarias

El gobernador de la Florida llegó a Miami para pedirle a los ciudadanos salir a votar cuando este fin de semana terminan las elecciones anticipadas en Miami Dade.

Faltan 48 horas para las primarias de este martes. El gobernador le está pidiendo a los residentes apoyar a candidatos a la Junta Escolar de Miami Dade que él apoya aunque esos puestos no son partidistas.

Protestantes en contra de la campaña “Protege los Derechos de los Padres” se reunieron el Domingo cerca de un evento en el que se encontraba el gobernador de la Florida Ron DeSantis.

“Somos afortunados de tener a 29 candidatos a la Junta escolar que el gobernador de la Florida y yo estamos apoyando para recuperar nuestras juntas escolares,”dijo la Vicegobernadora de la Florida Jeannette Núñez.

Una maestra que demostró estar en desacuerdo con la campaña, asegura que está protestando por sus derechos y el de las demás personas.

“Yo estoy aquí porque soy maestra también los demás están aquí por derechos de Aborto, derechos de votación y de LGBTQX,” dijo la maestra Tania Gonzales.

Una residente habló con Telemundo 51 y dice que ella está a favor de la campaña del gobernador debido a que siente que protege a los niños.

“Eso es lo que más me encantó del gobernador las leyes y como se opone a que se híper-sexualice a nuestros niños, se les enseñe adoctrinacion comunista y a odiar a Estados Unidos, así que me voy feliz me encanta que proteja a los niños y le de derecho a los padres a involucrarse con sus hijos que es lo normal y lo natural,” dijo Camila Kaemmer.

Durante el discurso de DeSantis, se pudieron notar dos interrupciones que venían de parte de las personas que protestaban en contra de su campaña.

De esta forma la policía sacó a dos asistentes del evento que se enfrentaron a simpatizantes del gobernador; de igual modo el evento continuó:

“Miren el marxismo en Cuba, Venezuela, desafortunadamente ahora Colombia y Nicaragua no pueden decir que esa ideología ya murió,” dijo DeSantis.