“El Funky”, rapero de la canción “Patria y Vida”, llega a Miami

"El Funky", una de las voces raperas del icónico tema musical “Patria y Vida”, que se ha convertido en un himno de lucha para la libertad de Cuba, llegó este domingo a Miami.

“Me dejaron salir, pero para no entrar, entonces como hoy por hoy estoy en tierras de libertad, voy a aprovechar”, dio "El Funky".

Así dijo en sus primeras declaraciones a través de sus redes sociales, respondiendo a quienes le cuestionaron cómo logró salir de la isla, cuando colegas opositores a la dictadura como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, este último hasta hace unos días en huelga de hambre y sed, continúan presos en Cuba.

“Fui custodiado hasta las mismas escaleras del avión por la seguridad del estado”, dijo. Y agregó: “mi objetivo número 1 aquí en Miami es la liberación no solamente de Maikel Castillo Pérez “El Osorbo”, sino la de Luis Manuel, la de Esteban Rodríguez y la de todos aquellos inocentes que salieron el día 11 y hoy por hoy están pagando. Yo no vine aquí a jugar, yo no vine aquí a chivatear como está diciendo mucha gente. Yo vine aquí a enfocarme en mi arte, vale, es lo que hago, porque no soy político. Yo simplemente estoy en contra de régimen”.

“El Funky” aclaró en su directa que pudo venir gracias a una invitación realizada por la Academia de los premios Latín Grammy, donde la canción “Patria y Vida” tiene dos nominaciones, una de ellas a canción del año.

Un tema que los cubanos han hecho suyo y el próximo 15 de noviembre volverá a guiar las manifestaciones populares, en las calles de Cuba convocadas por distintos grupos opositores.

Antes de la jornada del 15N el régimen cubano ha amenazado con restringir las conexiones de internet ese día.