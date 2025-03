El Festival de Cine de Miami celebrará la diversidad con cerca de 200 películas

El Festival de Cine de Miami anunció que contará con más de 198 películas de 45 países, que incluyen 35 estrenos mundiales, para celebrar -del 3 al 12 de abril próximo- la diversidad cultural y el cine de autor.

En representación de España estarán 'A House on Fire', de Dani de la Orden, y 'I Am Nevenka', de Icíar Bollaín, un documental que aborda la histórica lucha de Nevenka Fernández contra el acoso sexual en España.

Igualmente, el festival exhibirá 'Samaná Sunrise', del director Rafa Cortés, 'The Goldsmith's Secret', de Olga Osorio, y 'The Other Way Around', de Jonás Trueba.

Entre las propuestas latinoamericanas estará 'Hambre', de la venezolana Joanna Nelson, una mirada cruda sobre la lucha por la supervivencia, y 'Mistura', del peruano Ricardo de Montreuil, que rinde homenaje a la riqueza gastronómica y cultural de su país.

De la misma manera, entre las cintas de América Latina estarán la cubana 'Isla Familia', de Abraham Jiménez Enoa y Claudia Calviño; la argentina 'El Casero/The House Sitter', de Matías Lucchesi, y la colombiana 'Rains Over Babel', de Gala del Sol.

La música latina también tendrá su espacio con el estreno mundial de 'Chirino', un documental sobre la vida del afamado músico cubano Willy Chirino, así como la presentación de 'Selena y Los Dinos', un documental que recorre la vida y el legado de la icónica cantante texana Selena Quintanilla.

La muestra arrancará con la cinta 'Meet the Barbarians', un drama-comedia dirigido por Julie Delpy, que aborda la tensión cultural en un pequeño pueblo francés tras la llegada de migrantes sirios en lugar de refugiados ucranianos.

El cierre del festival estará a cargo de 'On Swift Horse', dirigida por Daniel Minahan, basada en la novela homónima de Shannon Pufahl, que explora el amor, la búsqueda de identidad y el juego en una historia ambientada en el Estados Unidos de los años 50 del siglo XX.

"Traemos historias que reflejan el mundo en el que vivimos y dan voz a narrativas diversas y profundas", expresó Lauren Cohen, directora de programación del festival, que espera la asistencia de unas 45.000 personas.

Entre los homenajeados estará el director Paul Feig, quien recibirá el Precious Gem Award y presentará su nueva cinta 'Another Simple Favor', protagonizada por Blake Lively y Anna Kendrick; igualmente, Mark Duplass será honrado con el Impact Award por su trayectoria en el cine y la televisión.

El cineasta Roger Ross Williams será distinguido por su documental 'Stamped from the Beginning'; y el actor Billy Zane recibirá el Art of Light Award, tras la proyección de su nueva película 'Waltzing with Brando'.

Además, 19 filmes compiten por el premio 'Marimba' que otorga 15.000 dólares al ganador.

La programación también incluye 'The Salt Path', protagonizada por Gillian Anderson y Jason Isaacs, y el documental 'Know Me - The Untold Miami Bath Salts Phenomenon', que explora la crisis causada por la droga sintética en Florida.