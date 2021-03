El exsenador estatal Frank Artiles sale de la cárcel TGK bajo fianza

El exsenador estatal Frank Artiles salió esta noche de la cárcel TGK bajo fianza, en medio de un escándalo político que sacude a la opinión pública, acusado por la fiscalía de financiar a un candidato fantasma en las pasadas elecciones.

“Es un caso abierto y la corte decidirá qué ruta tomamos”, fueron las únicas palabras que dijo al salir.

Según la fiscalía, el exsenador de la Florida le ofreció 50 mil dólares a Alex Rodríguez, un antiguo amigo sin experiencia en la política, para que su nombre apareciera en la boleta durante la contienda por el distrito 37 del senado estatal.

“Aunque ustedes no lo crean, postular a un candidato fantasma no es un crimen, es un truco político, pero otras cosas que hicieron, si son crímenes”, dijo Katherine Fernández Rundle, fiscal estatal.

Presuntamente, el objetivo era confundir a los electores para quitar de su escaño al entonces senador demócrata José Javier Rodríguez aprovecharían que Alex tiene el mismo apellido de José Javier, quien ahora exige una reforma de las leyes electorales.

“Tenemos que fortalecer las herramientas que pueden existir para prevenir esto antes de la elección”, dice.

José Javier Rodríguez perdió por poco más de 30 votos ante la republicana Ileana García.

Pero la fiscal estatal dijo que no hay evidencias que involucren a García en este caso, algo que la senadora ya había defendido.

“No lo conozco a Alex Rodríguez. No sé quién es y yo no tengo nada que ver con esto. A Frank Artiles no lo conozco tampoco”, dijo García.

En un comunicado, el abogado de Alex Rodríguez le dijo a Telemundo 51 que los conspiradores sabían que no podían ganar en una elección justa. escogieron y utilizaron a un amigo vulnerable, quien ahora se arrepiente de que lo usaran de ese modo.

y aunque Alex aceptó el dinero, no comento sobre eso. Según la fiscal estatal, este es solo el comienzo y vamos a ver a donde nos lleva esta investigación.