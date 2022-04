El embajador rebelde. Parte 2

Tras las declaraciones del embajador varios políticos de Estados Unidos y diplomáticos apoyaron su coraje y valentía mientras que la dictadura ortega murillo desde Nicaragua lo tildó como “traidor a la patria”.

El gobierno me ha catalogado como traidor a la patria y entrar en esa lista negra es muy difícil.

El sorpresivo giro del embajador de Ortega ante la OEA en el que rompió el silencio y denuncio los crímenes de la dictadura sigue generando reacciones.

John Feeley, embajador americano retirado, dijo:

“El impacto fue como una bomba atómica, en general, especialmente dentro de la OEA se rigen las cosas por protocolo, declaraciones formales, se puede saber de antemano lo que cada representante va a decir, nadie lo esperaba”.

Ese mismo día se dijo que yo no era embajador desde hace meses. Sin embargo, una publicación dos días antes en su diario oficial lo cita como embajador de la OEA.

Fue un acto desesperado y me empezaron a borrar de toda gaceta, fue una cosa loca.

Arturo habló con mucha elocuencia sobre la situación tenaz difícil en Nicaragua y creo que fue un grito de ayuda de que el hemisferio ponga más atención en las barbaridades que están pasando en Nicaragua por el régimen Ortega Murillo.

“Creo que fue una bomba de tiempo que activó reacciones, eso es importante que la causa. Después de lo que yo hice a los funcionarios se les quita el pasaporte, ningún funcionario, ministro, magistrado puede salir, ha sido una consecuencia de mi declaración”.

Tanto diplomáticos como el secretario de estado de Estados Unidos apoyaron el coraje y la rebelión del embajador en plena sesión del consejo permanente que desnudó públicamente el estado de terror y las atrocidades que comete la dictadura utilizando a servidores públicos.

“Te digo algo, no soy el único, hay miles de funcionarios de todos los niveles mediano y alto rango que están cansado de tanta crueldad, de la violencia. Pocos días de la renuncia de Arturo, el mismo abogado internacional del régimen renuncio Paul, fue un cambio de actitud increíble que nadie esperaba. Perder al abogado que había guiado el caso de la mina, un hombre de renombre internacional, darle la vuelta y la espalda al régimen fue muy impactante. Era una bomba de tiempo que en cualquier momento iba a reventar no reventó en 2018, pero sabia que en algún momento iba a reventar, pq no podes compartir la crueldad de este régimen y quedarte todo el tiempo callado o indiferente”.

Mcfields nos dijo que en el círculo de poder de los Ortega Murillo son muchos los que ya están agobiados de la dictadura, no solo por la crueldad del régimen, sino por los maltratos que reciben.

“Hay un maltrato a los funcionarios de gobierno tan duro, como a los de la oposición, que te quiten el pasaporte es una violación, a los derechos humanos y se están metiendo en la cárcel a funcionarios. no son reyes son semidioses, es un trato psicológico brutal y hay un sentimiento de censura y auto censura mencionar que hay gente muriendo y torturada es un delito”.

Y por eso para ellos tiene un mensaje.

“Mi mensaje es, que pierdan el miedo, pero no la esperanza. Es bien difícil, porque sabes lo que te puede pasar, a mí no me resultó tan difícil porque estoy afuera”.

Mcfields asegura que ya ha pedido asilo político en Estados Unidos, donde espera quedarse para rehacer su vida y sumarse a las voces contra la dictadura ortega murillo.