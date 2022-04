El embajador rebelde. Parte 1

La denuncia renuncia del embajador de nicaragua en el pleno de la OEA estalló como una bomba en Washington y dentro del mismo régimen de Nicaragua hablamos con Arturo Macfield que nos cuenta lo que lo motivó a romper el silencio.

En nuestra serie especial desde Washington hablamos con el ahora ex embajador de Nicaragua que denunció al régimen de ortega en el pleno de la OEA de manera sorpresiva.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

El régimen de Ortega-Murillo retiró las credenciales de sus representantes en la oea y cerró las oficinas del organismo en Nicaragua.

Todo esto se da luego que su embajador los denunciara en una reunión pública el 23 de marzo, mientras Arturo Mcfields representaba a Nicaragua en el pleno de la Organizacion de Estados Americanos convirtió lo que iba a ser una sesión ordinaria en algo extraordinario .

“Aquella OEA se quedó en silencio pq nadie se lo esperaba en ese momento y menos viniendo de una dictadura tan rígida como la de Nicaragua, que el propio embajador desnudara a su gobierno y sus terribles violaciones de derechos humano. Hay gente que dice que tengo una maleta llena de reales y estoy navegando en oro por el imperio y la CIA, la única silla es esta donde estoy sentado”

Mcfields protagonizó la mayor afrenta pública que ha tenido el régimen de Ortega en los últimos años. Los desenmascaró el mismo que fue contratado en octubre del 2021 para defender a la pareja dictatorial ante el mundo dijo: “basta de mentiras”.

“Es algo muy difícil, porque salirse de un gobierno como el de Nicaragua no es como salir de Disney, incluye riesgos a tu seguridad personal y la de tu familia”.

Ante la pregunta de si ha recibido amenazas, dice: “las amenazas si han habido en redes sociales, es un tema que no me gusta abordar porque del momento que hablo de eso estoy poniendo en riesgo a mis seres queridos. Este gobierno no juega o sea ya lo ha demostrado, son capaces de todo”.

En nov decías que habían elecciones libres, ¿que cambió?

“Ese discurso forma parte de la línea que nos habían bajado que habían sido un éxito a pesar que solo participó el 20 % de la población”.

Este embajador rebelde, periodista de oficio, ha sido el único al que se le había permitido entrar en las Navidades a la casa de los Ortega Murillo, quienes en un inicio no creían su osadía.

“Recibí varias llamadas de Rosario, pero no levanté el teléfono porque una decisión que había tomado significa quemar tus barcos y no volver atrás”.

¿Cuál fue el detonante que te hizo perder el miedo y romper el silencio?

“Historias como Tamara Dávila, que tiene una niña de 5 años y que tampoco la puede ver. Yo tengo una niña de 5 años, fue una conexión instantánea porque pensé a mi niña la veo la beso y dije una madre que pase sin ver a su hija que ideología puede justificar eso”

Tras tomar esta decisión, dice que volvió a nacer moralmente y que ahora puede ver sin vergüenza a los ojos de su pequeña.

“Tengo mi conciencia tranquila me quite un yunque del alma, me siento libre que me han roto las cadenas esa Libertad no tiene precio”.