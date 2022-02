El crucero más grande del mundo llega a Fort Lauderdale para su primer viaje desde Florida

MIAMI.- El barco de cruceros más grande del mundo, el Wonder of the Seas, de Royal Caribbean llegó al puerto Everglades, en Fort Lauderdale el pasado domingo y se alista para zarpar el próximo 4 de marzo con un trayecto de siete noches por el Caribe, informó este lunes el puerto ubicado en el condado Broward del sur de Florida.

El Wonder of the Seas de 1,188 pies de largo y 236,857 toneladas brutas superó a su al Symphony of the Seas como el crucero más grande del mundo por más de 8,700 toneladas brutas.

Entre los destinos a los que llegará en su recorrido desde Florida están Cozumel, en México; Philipsburg, en San Martín, San Juan, en Puerto Rico, Roatán, en Honduras, entre otros.

El Wonder of the Seas posee una gran cantidad de atracciones como el nuevo Wonder Playscape, un área temática bajo el agua con toboganes, paredes para escalar, murales interactivos y juegos para niños; el navío cuenta con The Ultimate Abyss, el tobogán más alto en el mar. Además tiene un nuevo espacio denominado Suite Neighborhood, que se suma a otros siete y el debut de restaurantes, bares y salones como The Mason Jar Southern Restaurant & Bar y el Vue Bar.

En su viaje inaugural desde el sur de Florida, el barco viajará a Haiti, Puerto Rico y Bahamas. Los itinerarios de viaje, incluyen puertos en el este y el oeste caribeño, además de la isla privada Coco Cay.

Las medidas por el COVID-19 se han ido flexibilizando para los viajes en cruceros y recientemente se conoció que el uso de mascarillas será opcional entre los viajeros, a partir del primero de marzo.

En su página web, Royal Caribbean señala que toda la tripulación y los viajeros mayores de 12 años deben estar vacunados, y que se sugiere el uso de mascarillas pero que es opcional y no obligatorio.