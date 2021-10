El corredor de la ayuda: cubanos se unen para enviar medicamentos a la isla

Volar de Miami a Cuba se ha vuelto tan difícil, que las principales ayudas que en estos momentos están llegando de forma directa a manos de los cubanos, pasan o salen desde Madrid. Y Masiel Rubio es la joven coordinadora del corredor de ayuda.

“Priorizamos los casos graves y las personas que están más complicadas, y sobre todo, las zonas rojas, para lo que es el antibiótico”, dice Masiel.

Pero no son los únicos medicamentos que desde aquí se envían a Cuba en la peor crisis sanitaria de la isla.

“Ahora se ha demostrado más que nunca que el régimen no tiene capacidad ni es esa gran potencia, como ha querido venderlo”, dice Antonio Guedes, médico cubano radicado en España..

“Vamos a acabar de hablar de que se están muriendo la gente en masa. Se están muriendo. No puede ser que en cuatro horas yo tenga 12 personas muertas”, dice Rubio.

“Nosotros lo sabíamos, pero mucha gente no y ahora con esto, se está demostrando que sí”, dice Guedes.

“La idea es que la ayuda llegue directo a quienes la necesitan. O a médicos que de forma independiente se han sumado a este corredor”, dice Rubio. Y agrega:

“Sobre todo porque hay medicamentos muy específicos. Muy complejos. Por ejemplo, un medicamento de psiquiatría no puede caer en cualquier mano”.

“En el caso de este tipo de medicamentos por ejemplo para diabéticos, para el corazón. Que son para personas que ya tienen el tratamiento. Estos van directo a los grupos que reparten, que hay un grupo en cada provincia”, dice Rubio.

Masiel también aclara que “piden insumos médicos, sobre todo gente de los hospitales para poder trabajar”.

Entre sus colaboradores en Madrid, no solo hay cubanos. Morena Laferna es italiana y aunque se define como una mujer de izquierda, dice: “cuando me empezaron a hablar de Cuba, el hecho de que la gente se escapara del país me hizo entender que algo bien no iba y aquí estoy, ayudando a gente que tiene necesidad y el derecho a decidir lo que quieren por su país”.

Parte de estos donativos, se reciben desde el sur de la Florida. Los pasajes de Miami a la isla se han encarecido tanto, que los paquetes primero viajan a Madrid para luego llegar a cuba, a solo 90 millas del punto de partida.

“Gente que incluso se lleva las maletas extras, porque nosotros pagamos las maletas extras, la persona no paga nada, pero es llevarlo y entregarlo, es decir, hay un voluntariado que implica pasar todo este esfuerzo”, dice Rubio.

Lo más difícil ha sido encontrar viajeros.

“Salió una maleta para guisa el otro día que fueron tres muchachas, que pusieron una parte, yo les puse la otra. Y salió la maleta. Y así vamos armando, lo mismo para pueblitos que para barrios”, dice Rubio.

En el pasado, Tony Guedes tambien impulso iniciativas como esta que ahora coordina Masiel, blanco de críticas desde cuba y desde el propio exilio.

“Estamos ayudando a la gente, que es muy diferente que ayudar al régimen. Aunque de alguna manera puede ser que el régimen salga beneficiado”, dice Guedes.

“La famosa oxigenación que me dio mucha gracia. Ustedes están oxigenando a la dictadura. ¿qué es material que ellos no lo tienen que comprar? No lo van a comprar de todas maneras”, dice Rubio.

¿Pero qué vamos a hacer? ¿Dejar que la gente se muera?, dice Guedes.

“Ni siquiera como estrategia política podemos llegar a ese punto. Necesitamos a la gente, y necesitamos que la gente esté bien para que pueda seguir echando la pelea, si no, ¿de qué país estamos hablando?”, dice Rubio.

Desde que comenzó la pandemia Masiel y su equipo han podido enviar a Cuba más de 3 toneladas de medicinas, donadas por cubanos, pero también por españoles..