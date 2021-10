El corredor de la ayuda: colaboración entre cubanos y españoles

El único sonido que rompe la tranquilidad de cualquier domingo en Daganzo de arriba, a unos 35 kilómetros de la capital española.

Pero hoy es un domingo diferente. Quienes salen de misa y caminan rumbo a la plaza cervantes encuentran una carpa con música cubana y manos a la espera de ayuda para la gente en la isla.

Víctor Bernal dice: “no son ajenos al dolor del pueblo cubano”.

Y muchos quieren colaborar, porque como dice Begoña Smith, se empieza a ver la realidad de Cuba.

Manolo Jiménez, residente de Daganzo, dice

“Es que esto no es de ahora. Esto se lleva arrastrando desde hace mucho tiempo”.

“Cuba no es solo salsa, no es solo buenas playas, que tambien, es hambre, miseria”, dice Smith.

Una realidad que Begoña pudo conocer durante un viaje a la isla.

“Pero no un viaje a Varadero. No un viaje a los Cayos, sino a la Cuba de verdad y me cambio la vida”.

De regreso a España, comenzó a colaborar con la organización “Hombre Nuevo, tierra nueva”, que dirige Víctor Bernal, que desde hace más de 20 años colecta y envía ayuda para los cubanos

“A través de viajeros solidarios, y a través de personal de vuelo. Pilotos, sobrecargos que están ayudando a llevar en sus maletas las donaciones”, dice Bernal.

Una vez en Cuba, los medicamentos solo se distribuyen mediante voluntarios o la iglesia católica.

En esta recogida la prioridad han sido los medicamentos para pacientes de Covid, pero tambien para personas con enfermedades crónicas que no pueden acceder a un tratamiento.

El estallido social del pasado 11 de julio mostro una realidad para muchos de ellos desconocida: la de un pueblo que exige libertad.

“En el momento en que la gente joven ha podido tener internet. Ha empezado a lanzar videos, de cómo se encuentran los hospitales, de cómo les detienen, todo el mundo ha empezado a ser consciente de lo que pasa en cuba”, dice Smith.

Manuel jurado, alcalde de Daganzo, dice:

Lo que pasa es que seguimos pensando que en cuba se vive bien. Cierta parte de la política española piensa que en cuba no pasa nada, pero la otra parte creemos que sí, creemos que ese régimen debe acabar de una vez, que exista una democracia real que saque a ese pueblo de donde está ahora mismo.

“Nosotros podemos ayudar. Podemos colaborar, pero son ellos desde dentro lo que tienen que decir: basta ya. Patria y vida”.

La recogida de ayuda aquí en Daganzo ha sido todo un éxito para los organizadores. Otro esfuerzo que une a españoles y cubanos.