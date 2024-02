El Alguacil de Martín aboga por soluciones migratorias tras visitar la frontera

En un intento por comprender de primera mano la crisis migratoria y su impacto en la lucha contra las drogas, el alguacil del condado Martín, William Snyder, emprendió un revelador viaje de cuatro días a la frontera sur. Su objetivo era presenciar con sus propios ojos la situación, ya que señala que el problema de los estupefacientes en su jurisdicción apunta hacia la inmigración ilegal fronteriza.

"Estuve impresionado con lo porosa que es la frontera", declaró Snyder al compartir sus impresiones del recorrido aéreo por la línea divisoria con México. El funcionario describió una compleja red de traficantes que, asegura, trafican con drogas y personas.

"Veíamos carros entrar de todas partes del país, que al final terminan en el condado o en los condados St. Lucie o Palm Beach", relató con preocupación.

El móvil principal de su viaje era comprender cómo tanto fentanilo termina en el condado Martín, donde sus investigaciones apuntan a la frontera sur como fuente. Ante esta realidad, el alguacil tiene una solución contundente: "Tenemos que dedicarle todos los recursos posibles que el gobierno tiene para el ingreso de personas indocumentadas entrando a nuestro país".

Sin embargo, la Coalición de Inmigrantes de Florida discrepa sobre la raíz del problema de las drogas y el fentanilo. Adriana Rivero, directora de comunicaciones de la organización, afirma: "Sabemos que mucho más del 80% del fentanilo que llega a las costas de Estados Unidos llega en contenedores y barcos de carga desde China, no por la frontera. Esos datos están ahí".

Rivero sugiere que el viaje del alguacil tiene un trasfondo político: "Lo está utilizando para su campaña del 2024, y ojo, no es que nosotros estamos ciegos y decimos que en la frontera no hay un problema, pero no se arregla de esta manera".

Ante la complejidad del asunto, Snyder ha hecho un llamado tanto a demócratas como a republicanos para que encuentren una solución conjunta. "La crisis en la frontera es compleja y no puede ser resuelta con retórica política. Los dos equipos en el Congreso se tienen que juntar y lograr un 'touchdown' y asegurar la frontera".

El alguacil fue enfático al señalar que este viaje no fue pagado por los contribuyentes y que está por declarar el estado de emergencia a raíz de la sobrepoblación de sus cárceles, situación que atribuye, entre otros factores, a la crisis fronteriza.

En medio de un debate polarizado, la visita de Snyder a la frontera sur busca arrojar luz sobre una realidad compleja que requiere soluciones integrales y consensuadas, más allá de las divisiones partidistas.