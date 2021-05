El acta de defunción dice que murió por COVID-19, pero no fue así

Mas de medio millón de estadounidenses han fallecido por causas relacionadas al COVID-19, pero en el caso de un anciano del sur de la Florida, aunque su muerte no fue por coronavirus, su acta de defunción dice que sí.

A sus 78 años Nelson Linares seguía activo hasta que un problema médico lo detuvo. “Se estaba quejando que le faltaba el aire. Lo llevaron para el hospital. En el hospital dijeron que había que hacerle la prueba de COVID; que no se le podía hacer nada hasta que no virara para atrás la prueba”, dice Nelson Linares Jr.

Esa prueba en el hospital de Hialeah saldría negativa, al igual que una segunda que le hicieron luego que fue dado de alta e ingresado nuevamente el 4 de noviembre. El señor Linares pasó casi un mes hospitalizado, porque se sospechaba que tenía neumonía, pero nunca logró recuperarse. “Mi Papá fallece, fue el 30 de noviembre”, dice Linares Jr.

Nelson Linares Jr. cuenta que como su padre estaba en una zona del hospital libre de COVID-19, el día que falleció su hermana y madrastra pudieron ir a despedirse de los restos. "Si él tenía COVID ella no podía entrar ni podía entrar mi madrastra".

Pero semanas después dice que se llevaron una sorpresa cuando recibieron el acta de defunción. “Lo vemos y dice COVID neumonía”, dice Linares Jr. Buscando respuestas la familia obtuvo los récords médicos del hospital donde dicen que nunca mencionan que el señor Nelson tuvo COVID-19.

Nelson Linares Jr. dice que revisando el acta de defunción de su padre se dio cuenta que no reconocía el nombre del médico que la firmó y lo llamó. “Me dice mira Nelson…yo no fui el medico de tu papa”, dice Linares Jr. Cuenta que el médico quedó en averiguar qué había pasado, pero pasaron los días y no supo más, así que contactó a Telemundo 51 Investiga. “No creo que es justo para nosotros, la familia, ni para mi papá tampoco, que pongan que se murió de COVID, y no es verdad”, dice Linares Jr.

Cuando contactamos al Dr. Manuel García-Frangie, quien firmó el acta, nos confirmó que no fue médico del señor Linares, y nos dijo que tenía “un paciente con un apellido similar".

“Lo confundí con otra persona” agregó, llamándolo un “error honesto”.

Pero ¿cómo es que el acta de defunción llega a la oficina del Dr. Garcia-Frangie para que la firme si no era su médico? Le preguntamos al médico que realmente lo atendió y al hospital.

El Dr. Alfredo Dally, quien atendió al señor Linares, nos dijo que se retiró del hospital en diciembre y lo sustituyó el Dr. Garcia-Frangie. Una portavoz del hospital nos dijo que “Los médicos independientes en un grupo se ayudan. Es habitual que el médico que está cubriendo se agregue al historial clínico”.

Tal vez por eso en los récords médicos del 7 al 30 de noviembre aparece como proveedor Garcia-Frangie; información que recibiría la funeraria al momento de preguntar a quién enviarle el acta de defunción para que la llene.

Encontramos que, para corregir el acta, Nelson tiene que pedirle a la funeraria que mande una enmienda para que la llene el verdadero doctor de su padre, algo que dice hará. “Yo quiero que mi certificado diga la causa de la muerte de mi papa”, dice Linares Jr.

El hospital de Hialeah nos dijo que dejan que la familia y el médico solucionen cualquier discrepancia. El departamento de salud federal dice que bajo la ley CARES un hospital podría recibir fondos adicionales de Medicare por un paciente diagnosticado con COVID-19, aunque no sabemos si ese fue el caso aquí.