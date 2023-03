EEUU experimenta seria escasez de medicamentos

Desde antibióticos, medicamentos contra la fiebre, para asmáticos y de uso en hospitales. Estados Unidos experimenta una escasez de casi 300 medicinas, según un reporte del senado federal.

Los hospitales de nuestra área se enfrentan a esa realidad y siempre buscan alternativas.

La Dra. Margarita Díaz García de la farmacia del hospital HCA Kendall, dice: “Todos los hospitales en la comunidad han tenido estos problemas. Últimamente hemos visto que tenemos que trabajar más duro”.

Y lo mismo ocurre en las grandes cadenas farmacéuticas y en las farmacias comunitarias.

Dra. Yasmin Camaliche, de la farmacia Camaliche, dice:

“Demasiada escasez, para que los pacientes puedan obtener medicamentos, por ejemplo, el albuterol, pero también el ibuprofeno para los niños”.

Datos de la FDA confirman que en Estados Unidos los medicamentos en falta se han incrementado en un 30% en los últimos años. Vivimos una escasez de 295 medicinas que dan desde cápsulas, tabletas, inhaladores, hasta medicamentos de uso hospitalario.

En la lista hay medicinas de uso diario, están El Tylenol, el Adderall, el Tamiflu, antibióticos.

Médicos y farmacéuticos recomiendan no acaparar medicamentos.

“Es muy importante que la comunidad no empiece a acaparar medicamentos, ni usarlos innecesariamente, y que sean responsables”, dice García.

La actual escasez se debe a problemas en la cadena de suministro de países como India y China, y también otras situaciones, incluidas las financieras, que enfrentan empresas nacionales.

Ante esa situación, las farmacias locales trabajan con múltiples proveedores.

“Si el proveedor principal no tiene el medicamento y no lo ofrece, tratar con el secundario, y si no, el terciario. Así estamos trabajando para satisfacer la necesidad de nuestros pacientes”.

En tanto, hospitales como el HCA de Kendall trabajan para adelantarse a la escasez “Mirando las alternativas y considerando cuándo esos productos van a volver a salir al mercado”.