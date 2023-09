Eduardo Antonio, el Divo de Placetas, sale del hospital donde estuvo ingresado

Eduardo Antonio, el Divo de Placetas, está de vuelta a la música. Amigos, colegas y seguidores lo esperaron a su salida del Hospital Jackson South donde estuvo ingresado en terapia intensiva desde el primero de septiembre.

“Lo más lindo es que Dios y la vida me dieron una segunda a oportunidad”, dijo el propio artista en su primrea declaración tras salir del hospital.

Eduardo Antonio fue sometido a una intervención quirúrgica luego de una obstrucción intestinal, y este martes fue dado de alta.

De su estado actual dijo: “me siento bien, emocionado y no te voy a mentir estoy nervioso”, precisó afectado aún de la voz debido al tiempo que permaneció entubado.

El Divo confesó haber sentido miedo, durante su estado crítico. “Yo llevaba mucho tiempo padeciendo de diverticulitis pero no me la atendí”, reveló que de esta vez aprendió la lección.

Ahora sabe que “a partir de 45 años tienen que hacerse la colonoscopia. Y que tienes que darle a tu vida más calidad”.

Confesó que transitó por el túnel de la muerte, pero que aún no le tocaba. “Vi a mi padre y a una tía muy querida, y fue la que me dijo: ‘tú no tienes que estar aquí’.

Con muchas ganas de vivir, agradecido de su equipo médico, y de los amigos que le acompañaron salió de su ingreso. Y para muestra de su fortaleza, tuvo una improvisada presentación con música, bailarinas y hasta un caballo. “Si yo siempre celebre la vida ahora la voy a celebrar mucho más”, remarcó.