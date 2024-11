Dueños piden ayuda para encontrar a perrita que fue robada por un auto SUV

Con lágrimas en los ojos Angel Achong pide que le devuelvan a su perrita Mia, una yorkie de 6 años que perdió hace unos días. "No sean malos, traigan a nuestra perra".

Angel dijo que el lunes por la tarde llegó a su casa del trabajo pero no vio a la perrita y comenzó a buscarla y como no la encontró, revisó las cámara de seguridad.

"Me doy cuenta que a las 4 de la tarde la perra se había escapado y he seguido un recorrido por la cuadra. Cuando llegó aquí (a esta) calle dw atrás, se para un SUV azul se baja un hombre y me la recogen del driveway", cuenta Achong.

Aparentemente el portón había quedado abierto y la perrita escapó. Según las autoridades todo ocurrió en cuestión de minutos frente a la casa ubicada en la 967 y la 33 calle del oeste de Hialeah.

Jose Torres, portavoz de la policía de Hialeah, dice: "le pedimos al público que está mirando el vídeo en este momento si conoce el rostro de esta persona o el carro que nos llamen".

El joven dice que la familia entera está devastada pues la perrita ha estado con ellos desde que nació. "Por favor ayúdenme extrañamos mucho a la perra".

Las autoridades advierten que es un perro robado, "si compran un perro robado pueden enfrentar cargos también".

El dueño dijo que están ofreciendo una recompensa por la perrita. "Si me traen a mi perra para atrás o tiene información ahora mismo tengo 2 mil dólares que le puedo dar de recompensa".

"Esto se considera un robo en mayor cuantía el perro cuesta más de mil dólares así es que la persona enfrenta cargos, así es que le pedimos si nos están viendo en televisión que entreguen el perro que es lo que quiere el dueño", aconseja Jose Torres de la policía de Hialeah.

Si sabe algo comuníquese con las autoridades de Hialeah o con la línea de alto al crimen *8477.