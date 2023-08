Dueño de perrita dejada en un parque esclarece lo sucedido con la mascota

La pequeña Soli ya se ha reunido con su dueño, luego de protagonizar un vídeo que se hizo viral en el que parecía que la abandonaban en un parque de la ciudad, pero en verdad había escapado de su casa tras un desafortunado incidente y una persona se la había encontrado.

"La seguridad de la puerta la tengo por fuera y los niños que la conocen, le abren la puerta para jugar con ella y parece que se les fue", cuenta Vladimir Pons, el dueño de Soli.

La mujer del vídeo reveló que tras divulgar las imágenes ha recibido acusaciones y amenazas en las redes sociales.

"Si yo no soy la de la noticia hubiera sentido también lo que ellos sintieron… mucha rabia. Por eso quisimos aclarar esto", cuenta que encontraron a la bulldog americana cerca del parque Athalie Range Park, ubicado en el 525 de la calle 62 del noroeste, en Little River, donde ella y su hija le dieron agua.

"Nosotros vimos a un policía. Lo paramos y le pedimos ayuda. Él me dijo que lo único que podíamos hacer era llevarlo a un shelter. Le mostré el carro y le dije que teníamos el carro averiado. Y él dijo: 'no puedo hacer nada'".

Luego dice que buscó ayuda con un entrenador que daba clases en el parque.

La mujer relata que el coach le dijo: “no la deje porque nos puede morder”. Una de las jóvenes que estaba entrenando con él dijo que hacía el frente había un parquecito, a menos de media cuadra y dijo: "pueden dejarlo ahí. Allí hay una rejita y mucha grama. Ustedes ya le dieron agua y el perrito pertenece a esta zona porque nosotros lo hemos visto”

Y allí la dejaron, con la esperanza de que el dueño la encontrara. Pero la vimos vagando y personas que estaban en el área, llamaron a la activista Jennifer Diliz, que se encargó de Soli por unos días hasta que pudo llevarla a un albergue en West Palm Beach y gracias a un chip que tiene localizaron a su dueño.

"Hemos podido llegar al final de esta historia, porque desafortunadamente lo que pensábamos al ver el vídeo era un dueño abandonando a su mascota, no era la realidad. Obviamente esa persona ha recibido muchos mensajes. La comunidad “puso en pie” tratando de buscarle una casa", precisa la rescatista de animales, Jennifer Diliz.

"Yo la rescaté a ella hace año y medio y es mi compañera. Cuando me dijeron que había aparecido quería salir corriendo del trabajo. No me importó manejar tantas millas y tanto tiempo (hasta West Palm Beach). Ella es todo para mí", dice animado Vladimir Pons, el dueño de la pequeña perrita Soli.