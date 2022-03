Dueño de barbería apuñalado tras disputa con un cliente

“No hay monto de finanza disponible. Ya se puede retirar que tenga buen día”.

Fueron las palabras este jueves de la jueza a través de una traductora para Jonathan Tarrercasadesus, a quien además le expresaron: “queda usted arrestado por un cargo de intento de asesinato en el primer grado”.

Tarrercasadesus, de 25 años de edad, se entregó el miércoles, por presuntamente apuñalar al propietario de una barbería de Miami Gardens, tras un altercado con su barbero.

Jesús Vázquez, el barbero, dijo:

“Fui yo quien le estaba pelando, se puso…bueno pesao..bien bien pesao, you know, diciéndome como yo debería estar cortando pelo y no me mueve la cabeza. En eso el dueño le dijo tu te tienes que ir. No se quería ir. No se quería ir. Se sentó en el asiento y se hizo la piedra. Entonces se tenia que ir, lo sacamos”.

Según el informe de arresto Tarrercasadesus regresó al lugar sobre las 4 y 55 de la tarde.

“El vino como para hacerse el bueno. No mira vamos a hablar, como amigo. Como la última vez. Se quedó parao ahí en la puerta con el cuchillo en la mano”.

El reporte indica que entonces apuñalo a su víctima en el estómago.

La victima identificada como Ángel Carrasco Perdomo conocido como “Dj Katana”. Estuvo en cirugía hoy y según nos informaron afortunadamente se recuperará.