Dramático video muestra escena tras explosión fatal de bote en Dania Beach

Un dramático video muestra la escena momentos después de una explosión fatal en una marina de Dania Beach, cuando un bote de 50 pies que estaba siendo preparado para una exhibición estalló en llamas.

El incidente ocurrió el viernes alrededor de las 4:30 p.m. en la marina de Nautica Ventures, en el 4420 de Ravenswood Road.

Un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas. Trabajadores dijeron que todas las víctimas eran empleados de la marina.

"Es un accidente desafortunado", dijo Edward Hoch, dueño de un bote que guarda en la marina. "Mi sentimiento está con la familia, en primer lugar, porque perdieron a un ser querido".

Hoch dijo que conocía al hombre que murió, al que identificó como Benjamín, un técnico de la empresa. Otros empleados dijeron que era un gran hombre que trabajaba duro.

Medios de prensa en Paraguay reportaron que la víctima era originario de ese país, aunque las autoridades locales no han confirmado eso.

El bote todavía ardía y los bomberos seguían trabajando el sábado en la tarde.

Trabajadores dijeron que el bote era nuevo y que lo estaban preparando para el Show Internacional de Botes de Fort Lauderdale la próxima semana. Aparentemente, Benjamín estaba poniendo combustible cuando ocurrió la explosión.

La explosión fue tan grande que algunas piezas del bote cayeron sobre un parque de casas móviles contiguo a la marina.

En un comunicado, el presidente ejecutivo de la marina, Roger Moore, dijo: "Nautical Ventures está cooperando plenamente con las autoridades en su investigación en curso sobre el trágico incidente del viernes por la noche. Durante este momento difícil, nuestros pensamientos y oraciones están con los familiares y amigos de los afectados".