Dos pizzerías de Miami entre las mejores del mundo: conoce cuáles son

Dos de las mejores pizzerías del mundo están aquí en el sur de la Florida, según una nueva lista de uno de los principales clasificadores gastronómicos.

La "Guía de las mejores pizzerías del mundo" de la empresa italiana "Top 50 Pizza" se publicó este mes y tiene dos locales de Miami en su lista de los 100 mejores.

En el número 45 está La Leggenda, ubicado en Miami Beach en Española Way.

Fundada por un hombre nacido en una familia de pizzeros italianos, Giovanni Gagliardi, La Leggenda es conocida por su Pizza Napoletana y su masa de pizza sin gluten.

En el número 55 de la lista está O' Munaciello, originaria de Florencia, Italia, pero ahora con ubicaciones en el distrito de MiMo y en Coral Way.

O' Munaciello marca su pizza como "verdadera napolitana", con "masa que fermenta durante 48 horas, los mejores productos italianos y un horno de leña".

La Leggenda había ocupado el puesto número 9 en la lista de las "50 mejores pizzas USA 2024" del ranking, mientras que O' Munaciello estaba en el número 11.

El lugar de pizza número 1 en la lista mundial de este año es Una Pizza Napoletana de Manhattan. Es el tercer año consecutivo que el restaurante del Lower East Side ha sido coronado como el primer lugar.

En el No. 2 hubo un empate entre Diego Vitagliano Pizzeria en Nápoles, Italia, y Il Masanielli - Francesco Martucci en Caserta, Italia.

Completan los cinco primeros puestos The Pizza Bar On 38th en Tokio, Japón, Confine en Milán, Italia, y Napoli On The Road en Londres, Inglaterra.