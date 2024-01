Tres personas bajo custodia tras intensa movilización policial en Pembroke Pines

Tres sospechosos fueron detenidos después de que la policía dijera que huyeron a pie tras un choque y fuga en Pembroke Pines este jueves por la mañana.

El incidente provocó una intensa búsqueda con numerosos oficiales de Pembroke Pines y Miramar.

Los funcionarios de la policía de Pembroke Pines dijeron que tres sospechosos huyeron a pie después del accidente, que ocurrió en el área de la avenida 196 suroeste (SW) y Pembroke Road.

Imágenes aéreas de Telemundo 51 mostraron un sedán de color oscuro chocado contra una barrera de la carretera.

UPDATE 3: The final suspect has been safely taken into custody. Portions of the roadway will remain temporarily shutdown as we continue our investigation. https://t.co/iXFtN27x0c