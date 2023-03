Dos menores retenidas en el MIA tras llegar al país con parole humanitario

El anhelado reencuentro de una tía con sus sobrinas menores de edad, que viajaban con el parole humanitario, se ha convertido en un dolor de cabeza, luego que las pequeñas fueran retenidas.

Con mucha alegría salieron de Venezuela dos hermanas de 15 y 16 años para reunirse con su tía en Miami y empezar una nueva vida, gracias al programa de parole humanitario, sin imaginar que lo peor estaba por llegar.

La tía de las chicas, Alejandra González, dice que “de repente me comunicaron que el agente de inmigración las tenía detenida porque el documento que se les emitió con permiso de viaje no lo aceptaron porque no era suficiente prueba o poder para dármelas a mí”.

Y es que las adolescentes están retenidas por Aduanas y Protección Fronteriza CBP, por no presentar los documentos requeridos que prueben la custodia legal que debe tener su tía para cuidarlas.

“No he dormido nada seguimos con la zozobra de que va pasar, cuando la van a dar, no se comunican conmigo. Ellas me llamaron, lloraban, mi suegra que salió al mediodía, me decía que la pequeña lloraba mucho porque le decían que las iban a devolver”, dice la tía.

Avelino González, abogado de inmigración, dice que “las instrucciones que tienen los oficiales de aduana es devolverlas a su país. Y han devuelto a muchos con el programa de patrocinio por otras causas”.

“Hay que buscar la manera que mi hermana me dé la custodia para que pueda ir con ese documento a sacarlas donde estén”, dice la tía.

“Tendría que ir a Venezuela a establecer un proceso de tutela para ser ella, pero las niñas estarán aquí”, dice el abogado.

Consultamos a varios abogados de inmigración que aseguran que en estos casos las opciones son pocas y complejas.

“Que las saquen pronto porque no son 9 años sin verlas y están sufriendo y yo también”, dice la tía.

Hablamos con el Portavoz de CBP Michael Silva, y nos confirmó que las adolescentes están aún en el Aeropuerto Internacional de Miami, que se han visto muchos casos así y que está medida la hacen para evitar el tráfico de niños. le pide a los padres que se orienten con los documentos que necesitan los menores de edad para entrar sin sus padres y que revisen esta página.