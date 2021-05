Dos médicos hispanos pelean contra el COVID-19 en la India

En la India, los médicos hispanos con los que hablamos, dicen que el país se relajó y ahora pagan las consecuencias. Recién ayer, después de 46 días, tuvieron la jornada más baja de contagios, pero aún es el centro mundial de la pandemia con 28 millones de casos y 365 mil muertes.

“Yo creo que no hay una persona en la India que no haya tenido un familiar, un amigo o alguien cercano que no haya muerto de Coronavirus”, dice el doctor Gerardo Álvarez Uría, especialista en enfermedades infecciosas

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“La situación es tan grave que las ambulancias están en la puerta del hospital esperando que haya camas disponibles para poder ingresar a los pacientes”.

Otro grave problema es la falta de oxígeno medicinal.

“Un paciente con oxigeno normal necesita entre 2 y 4 litros por minuto. Tenemos muchos pacientes que necesitan hasta 30 litros por minuto de oxígeno”.

Su esposa es la doctora ecuatoriana, Ketty Arce, responsable del departamento de Urgencias del Hospital Bathalapalli, en India. Dice que, desde enero, con los casamientos, las reuniones religiosas, y el no uso de mascarillas vino lo peor.

“Esta segunda ola a mí me ha creado mucha frustración y a la vez decepción porque no hemos estado preparados del todo para asumir esta gran crisis (…) Desde que empezaron los primeros casos y hasta que se llenó el hospital, tres meses. Y en esta segunda ola en tres semanas el hospital está completamente lleno”.

Para estos dos médicos es un desastre humanitario; y ahora surge un nuevo problema: la discriminación hacia quienes se contagian.

“Cuando alguien sabe que tiene coronavirus se les aísla para que no contagie a otros, entonces la gente no quiere contar que tiene Covid y lo intenta ocultar”.

La preocupación que dicen sentir como médicos es que el virus mute y se haga resistente a las vacunas, por eso hacen un pedido especial.

“Hay que intentar un esfuerzo enorme para que el mundo entero tenga vacunas y que paremos la pandemia porque si no nunca se va a parar”.

El gobierno se niega a un confinamiento general por el impacto negativo en su economía; y el doctor Anthony Fauci ha dicho que el cierre durante algunas semanas, en India, rompería la cadena de transmisión del virus.

Aunque la india es el mayor productor mundial de vacunas, no les alcanza para su población, calculada en casi mil 400 millones de personas, y suspendió, por ahora, las exportaciones de AstraZeneca para poder abastecer su propia demanda.