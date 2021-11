Dos hermanos están acusados de asesinar a un amigo por diferencias tras un robo

JaYtwan McNeal de 23 años de edad fue reportado desaparecido el pasado 25 de septiembre. Una pista enviada a las autoridades le señalaron que éste había viajado al condado Palm Beach a verse con su amiga de la escuela.

Según las autoridades, Sophia Valdez de 24 años lo pasó a buscar a la estación del Trirail en Lake Worth y fueron a su casa móvil. Un testigo le dijo a las autoridades que el hermano de Sophia, le disparó a McNeal, lo cubrieron con una manta plástica de color azul y luego lanzaron su cuerpo en un basurero.

“No tengo cenizas no tengo huesos no tengo nada, no pienso que nadie merece esto”, dijo entre lágrimas la madre de la víctima, Bridgette Simpkins.

De acuerdo al reporte policial un testigo informó que la pareja de hermanos y la víctima fueron a cometer un robo y presuntamente hubo un problema por el dinero lo que terminó en asesinato de la víctima.

El hermano de Sophia, se identifica como Luis Valdez, de 24 años, quien se presentó en la corte en donde le fue negada la fianza, su hermana ya se encontraba en la cárcel por otro crimen al que se le añadió este cargo.