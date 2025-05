EEUU deporta a Sudán del Sur a 2 cubanos con antecedentes criminales

Al menos dos cubanos se encuentran entre los deportados a Sudán del Sur, según información ofrecida este miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

En una conferencia de prensa funcionarios de DHS aclararon que se realizó un vuelo de deportación desde Texas para expulsar a algunas de las personas más brutales y violentas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.

Los dos cubanos deportados por ICE han sido identificados como Enrique Arias-Hierro y José Manuel Rodríguez-Quiñones.

Arias-Hierro fue arrestado por el 2 de mayo de 2025 y sus antecedentes penales incluyen condenas por homicidio, robo a mano armada, suplantación de identidad, secuestro y robo con violencia.

Mientras que José Manuel Rodríguez-Quiñones, arrestado el 30 de abril de 2025, fue condenado por intento de asesinato en primer grado con arma de fuego, agresión con violencia y hurto, posesión y tráfico de cocaína.

Ahora, una jueza federal en Massachusetts intenta obligar a Estados Unidos a traer de regreso a estas personas.

We are removing these convicted criminals from American soil, so they can never hurt another American victim.



It is absurd that an activist judge is trying to force the United States to bring back these uniquely barbaric monsters who are a clear and present threat to the safety… pic.twitter.com/8xo7IojpIk