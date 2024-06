Doral reduce horario para venta de alcohol y funcionamiento de locales nocturnos

El Concejo de Doral aprobó esta semana una ordenanza que modifica el horario de atención en locales nocturnos y el horario para la venta de alcohol, luego de que hace meses se registrara un tiroteo que dejó saldo de dos muertos en un bar de City Place.

Según la medida, la hora de cierre de los locales será las 3:30 a.m., mientras la última llamada para solicitar bebidas alcohólicas será a las 2:30 a.m. Anteriormente, los negocios que operaban con licencia extendida para venta de bebidas alcohólicas cerraban sus puertas a las 4:00 am, con autorización para vender alcohol hasta las 3:50 am.

La ordenanza también incluye medidas de seguridad como la instalación de sistemas de detección de metales, con el fin de evitar el ingreso de personas armadas a esos lugares.

Otra de las medidas apunta a que los propietarios de estos negocios tendrán que contratar a un oficial de policía fuera de servicio a partir de las 11:00 pm. Asimismo, los bares y discotecas deberán instalar sistemas de cámaras de seguridad, entre otras medidas relacionadas con la seguridad.

De acuerdo con un comunicado de la Comisión de Doral, con esta modificación sobre la venta de bebidas alcohólicas se busca disminuir la posibilidad de que ocurra un tiroteo como el ocurrido el 6 de abril dentro del Martini Bar en City Place Doral que dejó dos personas muertas y siete más heridas.