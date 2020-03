¿Dónde hacerse las pruebas del coronavirus en el sur de Florida?

La necesidad de pruebas para diagnosticar el coronavirus crece con el paso de los días en el sur de Florida, mientras el estado trabaja para frenar la propagación del COVID-19.

Esta semana el gobernador Ron DeSantis informó que el estado ofrecerá pruebas ambulatorias de coronavirus COVID-19 en varios lugares públicos a través de la modalidad de auto-servico o drive-thru. Ante la presión por la falta de sitios para hacer el diagnóstico y la creciente demanda, esperan agilizar la entrega de resultados en los próximos, cuando se espera que se anuncie un proceso más rápido y masivo.

En esta primera etapa la prioridad la tienen personal de salud y de servicios prioritarios como bomberos, policías, además de los grupos más vulnerables (mayores de 65 años) que posean síntomas.

Recomendaciones antes de acudir a hacerse la prueba

El Departamento de Salud de la Florida hace las siguientes recomendaciones si usted sospecha tener el COVID-19:

Llame a su médico o al Departamento de Salud de su condado si cree que ha estado expuesto al COVID-19 y presenta fiebre y síntomas, como tos o dificultad para respirar.

Cuéntele sobre sus síntomas y su exposición. Ellos decidirán si necesita hacerse la prueba.

Consulte a su proveedor de atención médica para cualquier otro síntoma que sea grave o preocupante.

Los lugares habilitados hasta ahora para hacer los exámenes son los siguientes:

Miami-Dade

Larkin Communitty Hospital, en Hialeah. Ubicado en 1475 W 49th Place Hialeah, FL 33012.

El horario es de 9 am a 5 pm durante toda la semana.

Previa cita a través de página web.

Community Health of South Florida Inc. Ubicado en el Centro de Salud Doris Ison, 10300 S.W. 216 St., en el sur de Miami-Dade.

El horario es de 9 am a 12 pm, de miércoles a viernes.

Previa cita a través del 305-252-4820.

Hard Rock Stadium, en Miami Gardens. La Guardia Nacional de Florida está preparando el lugar para abrir un sitio de pruebas de manejo en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens.

Es el tercer centro abierto en el condado Broward

Broward

CB Smith Park, en Pembroke Pines. Ubicado en 900 N Flamingo Rd, Pembroke Pines.

El horario es de 9 am a 5 pm durante toda la semana.

Sin cita.

Cleveland Clinic, en Weston. Ubicado en el Centro Krupa, en el 3250 Meridian Parkway.

El horario es de 9 am a 5 pm de lunes a viernes.

Previa cita. A través de la Clínica.

Hospital Broward Health, en Pompano Beach. 201 E Sample Rd, Pompano Beach.

El horario es de 9 am a 5 pm de lunes a viernes.

Previa cita a través de la línea directa es 954-320-5730.

Palm Beach

FoundCare, Inc., Ubicado en 2330 South Congress Avenue en West Palm Beach.

El horario después del lanzamiento del lunes entre las 10 a.m. y las 2 p.m., el servicio continuará los lunes, martes, jueves y viernes de 10 a.m. a 2 p.m

Previa cita. A través del 561.967.0365.

Cayos de Florida

Para la semana del 23 de marzo, el Community Health Center of South Florida espera tener otro sitio de pruebas de manejo en su Centro de Salud de Marathon, ubicado en el 2805 Overseas Hwy, en los Cayos de Florida.

El Departamento de Salud de Florida ha establecido una línea telefónica para personas en la Florida que tienen preguntas sobre COVID-19. El centro de atención telefónica está abierto de 8 a.m. a 8 p.m., de lunes a viernes. El número es 866-779-6121. O envíe un correo electrónico a COVID-19@flhealth.gov.