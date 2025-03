Donald Trump: ¿Amigo o ajeno a la causa venezolana?

Venezolanos en el exilio aplaudieron la decisión del presidente Donald Trump de revocar la licencia petrolera de Chevron en Venezuela. Pero lo que para algunos no queda claro es cuál es la estrategia de Trump hacia Venezuela, por un lado retira las concesiones petroleras y por el otro suspende el TPS para los venezolanos dejándolos desprotegidos de la deportación.

En Encuentro Virtual con Gloria Ordaz, José Amalio Graterol, del partido Vente Venezuela de María Corina Machado, y José Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, estuvieron en desacuerdo sobre la estrategia e interés de la administración Trump con respecto al futuro de Venezuela.

Graterol se atrevió a asegurar que los venezolanos con TPS que no han cometido delitos en Estados Unidos no serán deportados. Mientras que Colina cuestionó por qué la administración Trump no reconsidera el TPS para unos 350,000 venezolanos.

Estas decisiones reflejan la complejidad de la política de Trump hacia Venezuela: mientras que la administración revoca la licencia petrolera a Chevron, también adopta medidas que afectan directamente a los venezolanos que buscan refugio en Estados Unidos.

El secretario de Estado Marco Rubio se mantiene firme en su objetivo de debilitar al régimen de Maduro, pero al mismo tiempo, la políticas migratorias y económicas de Trump generan incertidumbre tanto en la región como entre los migrantes venezolanos en el país. La combinación de presión económica y restricciones migratorias presenta una visión compleja y contradictoria de la estrategia de la Casa Blanca hacia Venezuela.