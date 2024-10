Donaciones para afectados por el huracán Helene

Tras una intensa semana brindando apoyo a las víctimas del devastador huracán Helene, un equipo de bomberos y rescatistas de Florida ha regresado a casa. Este martes, fueron recibidos en Miami con un aire de orgullo y satisfacción por el deber cumplido, luego de ayudar en las tareas de evacuación y auxilio en las zonas afectadas.

El equipo de trabajo dos de Florida, conformado por profesionales altamente capacitados, se sumergió en una labor que va más allá de lo técnico. Christopher Díaz, líder de este grupo, expresó conmovido: "Lo más impresionante es ver cómo la comunidad se une, gente que nunca se ha conocido sale a ayudar." Este sentido de unión es un reflejo de la empatía y solidaridad que emergen en los momentos más oscuros.

Durante su labor en las zonas impactadas, el equipo se enfrentó a paisajes desoladores. Erick Sánchez, gerente del programa, describió con claridad la devastación: "Las casas están bien devastadas, y toda la infraestructura también." A pesar de este sombrío escenario, el espíritu de ayuda y colaboración se mantiene firme en el sur de Florida, donde las donaciones no han dejado de llegar.

En Doral, los almacenes de la organización Global Empowerment Mission (GEM) han sido el centro neurálgico de la recolección de donaciones. Santiago Neyra, coordinador del proyecto de voluntarios de GEM, hizo un llamado a la comunidad: "Necesitamos bastante agua y comida enlatada." Estos recursos son esenciales para brindar alivio a las personas que aún sufren las consecuencias del huracán.

El esfuerzo es colectivo y los voluntarios no descansan. En los almacenes de GEM, los donativos son empaquetados cuidadosamente, con productos de primera necesidad como cepillos y pastas de dientes, entre otros artículos de higiene. Alba Lucía Patiño, voluntaria de la organización, compartió un mensaje emotivo: "Que nos vinieran a ayudar un poco, porque no hay que ser ajenos al dolor de nuestros seres queridos."

Mientras tanto, las autoridades de Florida, encabezadas por la Procuradora General, alertan a la población sobre posibles estafas que podrían surgir en medio de los esfuerzos de recuperación. Instan a los ciudadanos a verificar la legitimidad de los servicios antes de firmar cualquier contrato, y recomiendan consultar el recurso "Scams at a Glance: After the Storm" para evitar caer en engaños.

Telemundo, comprometido con la causa, ha activado un micrositio en colaboración con la Cruz Roja para recaudar fondos. A través de este canal, la comunidad puede hacer sus aportes de manera segura y directa, mientras que aquellos interesados en colaborar como voluntarios también pueden obtener información.

Todas las donaciones se pueden entregar en los siguientes lugares: 1.º y 2 de octubre: Aventura Mall, Eastside frente a la tienda Apple, entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m.; 3 y 4 de octubre: en The Shops at Pembroke Gardens, entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m. Busque nuestra zona de recolección en la parada del tranvía.

Para donar por teléfono, llame a la Cruz Roja Americana al 1-800-HELP-NOW-1-800-435-7669.

Para más información puede entrar aquí