Documental refleja la realidad de los niños inmigrantes, hijos de trabajadores de los campos de Florida

En los momentos tan difíciles que enfrentan los inmigrantes, una escuela católica de Miami tiene un club dedicado a apoyar a los hijos de los inmigrantes que trabajan los campos de la Florida. Y en un documental que se ha ganado premios internacionales una estudiante de la escuela, una venezolana, refleja como esta experiencia une a dos grupos de inmigrantes.

Se trata del documental “Los Niños de Miami y los Maya” (The Miami Kids and the Maya). Refleja momentos compartidos entre estudiantes de una escuela católica en Miami y niños inmigrantes de padres que trabajan en los campos agrícolas de la Florida. Vienen de mundos muy distintos pero el amor los une. Una de esas estudiantes ya graduada de la escuela Immaculatta-La Salle escribió y dirigió el documental que explica lo que estos momentos significan para ambos grupos.

“Me sentía que no pertenecía aquí y entonces conocí una comunidad que cambio mi vida”, afirma Victoria Alonso, inmigrante venezolana.

Olga, una superviviente del genocidio Maya habló de su experiencia. “Ellos nos llenan de alegría. Ellos nos llenan de amor que a veces nosotros los padres no podemos dar porque trabajamos 5 de la mañana y regresar a las 7 de la noche. Entonces no hay oportunidad de nosotros dar lo que los niños necesitan, amor, cariño. Tenemos que dejarlos para ir a trabajar”, relata.

Los estudiantes viajan desde Miami a Lake Worth para apoyar a los niños y cada año les brindan un campamento de verano. En el documental, Victoria expone la muy dura realidad que hizo que algunos de estos inmigrantes huyeran de su país.

“Secuestraron a mis papas en la noche, más nunca los volví a ver”.

Fueron víctimas del Genocidio Maya, la masacre de civiles Maya entre 1981 y 1983 durante la guerra civil en Guatemala.

El padre Frank O’Laughlin, que fundó el Centro Maya-guatemalteco que asiste a las familias nos muestra en el documental como los niños recordaban la violencia en contra de sus familias.

Después de tan terrible injusticia el Centro Maya y los estudiantes luchan para que tengan justicia y apoyo en este país. Los estudiantes pertenecen al Club SALTT, el grupo de liderazgo y servicio de la escuela.

“Nosotros no tenemos a veces la oportunidad de comprar un regalo de navidad entonces por eso los jóvenes de Miami, el SALTT camp (…) dicen es una bendición”, señala Olga.

Y los niños son una bendición para ellos.

Natalie Martinez, presidenta de SALTT habló de su labor. “Los niños me dan a oportunidad de aprender que los problemas que yo tengo no son nada comparado con los problemas que ellos tienen y me ayudan a entender que, aunque yo no lo crea, uno si puede hacer una gran diferencia en el mundo y en las vidas de ellos”.

“Me han enseñado verdaderamente lo que es tener empatía y cumplir con mi palabra con mi compromiso con ellos. Y la alegría que siento ayudando a otros”, agrega Gina sobre el trabajo de este club.

Ana Leanez, miembro de SALTT, explica que parte de la realidad que viven estos niños. “Pasan por gente que los trata mal o (está) tratando de sacarlos del país cuando al final del día mucha gente no entiende que ellos vinieron a Estados Unidos porque ya en su país estaban sufriendo demasiado”.

“Duele muchísimo y me hace sentir horrible, pero me hace feliz a la misma vez poder ser una inmigrante con los privilegios con los que yo puedo hablar y ser la voz para ellos”.

La esperanza es que la labor y el legado de SALTT se extienda y continúe a través de los 2,000 estudiantes que han pasado por la experiencia durante los últimos 20 años.