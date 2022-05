División entre católicos sobre posible derogación de Roe vs Wade

La eventual anulación de la histórica sentencia Roe contra Wade ya está dividiendo profundamente al país y a las mujeres, incluso entre aquellas que comparten la misma fe.

Lilian Medina Romero de Catholics for Choice en Washington, DC, dice que en “realidad no se puede prohibir el aborto, lo que se puede prohibir es el aborto seguro ... Los que se pone en riesgo son las vidas de las personas que no pueden tener acceso a ese procedimiento de forma segura eso es lo que queremos llamar la atención”.

Esta joven es consultora de la organización basada en Washington DC, Catholics for Choice, que reúne a católicos a favor de poder elegir. Es uno de varios grupos que abogó y sostuvo una vigilia en Tallahassee para que no se aprobara la prohibición del aborto a partir de las 15 semanas de gestación. Restricción que ya es una realidad.

“Nosotros como católicos creemos en un principio del catolicismo y creemos que es el uso de la conciencia. Y bajo este principio creemos que todas las personas tienen el derecho de para tomar las decisiones que necesiten tomar por las razones que sean sobre su cuerpo y sus vidas”, explicó Medina Romero.

Por su parte, Rebecca Brady, directora de Ministerio Pro Vida de la Arquidiócesis de Miami alega: “Yo la escucho pero con respeto estoy en desacuerdo”.

La directora del Ministerio Pro Vida dice que han estado “orando y trabajando por esto, la protección legal de toda vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y lo hacemos brindado consejería asistencia y recursos a mujeres embarazadas que enfrentan esa decisión”.

La última encuesta realizada en marzo por el Instituto Pew Research indica que el 61% de los estadounidenses cree que el aborto debe ser legal en casi todos los casos mientras un 37% cree que debe ser ilegal.

Medina apunta a que si Roe contra Wade se deroga este verano y se prohíbe el aborto en una serie de estados, las mujeres que tengan medios viajarán donde sea legal…algo que no es posible para todos.

Lilian Medina Romero de Catholics for Choice en Washington, DC dice que “las personas empobrecidas, las personas marginalizadas y por eso es una decisión que nosotras definitivamente no apoyamos y seguiremos en la lucha para que las personas que necesiten su procedimiento médico de manera sana y segura”.

Mientras que el grupo de la arquidiócesis local defiende su misión y cuenta que 25 mil abortos se realizaron en las 24 clínicas de aborto que se encuentran en el sur de la Florida, afirma que su meta es reducir ese número al brindar otras opciones.

Líderes demócratas temen aún más restricciones a nivel estatal. Actualmente más de la mitad de los abortos en Estados Unidos se realizan por medio de la píldora abortiva, comparado con el 39% en 2017.

“Hay ciertas personas que no quieren una píldora anticonceptiva que sea legal y tampoco quieren una píldora para terminar un embarazo cómo se llama la píldora del día después que puede ser que no estás embarazada en la tomas para prevenir un embarazo”, dijo Anette Taddeo, la senadora de Florida.

A partir del primero de julio, la nueva ley de la Florida sobre el aborto entra en vigor la píldora abortiva será legal porque se puede utilizar hasta las 12 semanas de gestación. En otros estados donde hay más restricciones su uso no será permitido.