Distrito escolar del condado Palm Beach está ofreciendo empleos

El distrito escolar lo ha llamado Gran Evento de Contratación, y son cientos de puestos que desean llenar, eso sí, hay que registrarse con anterioridad.

El distrito escolar del condado Palm Beach ya se esta preparando para el inicio del nuevo año escolar 2022-2023. Son 108 escuelas que están buscando más de 100 maestros entre otros profesionales.

Elaine Gallagher, directora Dpto. Reclutamiento Distrito Escolar Condado Palm Beach, dice:

“Terapistas del habla, conductores de autobús, también trabajadores de alimento escolar y también conserjes, la gente que nos ayuda a mantener nuestras escuelas limpias”.

El primer paso es registrarse en la página web del distrito escolar y escoger cuál es el puesto que desea, y tienen la posibilidad de entrevistarse en persona o de forma virtual. El distrito escolar del condado Palm Beach es el décimo distrito escolar más grande del país y el empleador más grande del condado.

“Tenemos el sueldo más competitivo del Estado para maestros, tenemos nuevo sueldo para conductores de autobús hemos subido el pago también para nuestros conserjes, tenemos beneficios médicos, buenos horarios, un plan de retiro para todas estas posiciones”.

Si por alguna razón no les da tiempo de registrarse para este evento en particular, no se preocupe, el distrito escolar constantemente está buscando llenar vacantes. El evento se lleva a cabo este martes 14 de junio de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Deben registrarse aquí.