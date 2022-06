Distribuyen sacos de arena en Broward para protegerse de posibles inundaciones

Varias ciudades del condad de Broward se preparan para enfrentar las malas condiciones del tiempo que acecharán este fin de semana al sur de la Florida, con la entrega de sacos de arena.

Ciudad de Fort Lauderdale

Distribución de sacos de arena: La Ciudad distribuirá bolsas de arena gratuitas en Mills Pond Park (2201 NW 9th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311) el jueves 2 de junio de 12:00 p. m. a las 7:00 p. m. y el viernes 3 de junio de 8:00 a 12:00 horas.

Ciudad de Pompano Beach:

Ciudad distribuye sacos de arena en preparación para posibles condiciones climáticas severas en 1660 NE 10th Street (frente al parque aéreo de Pompano Beach)

viernes, 3 de junio, de 8:00 a. m. - 12:00 p. m.

La Ciudad de Pompano Beach distribuirá bolsas de arena al otro lado de la calle del Pompano Beach Airpark en 1660 NE 10th Street. Las bolsas de arena son gratuitas para los residentes de Pompano Beach con un máximo de diez bolsas por hogar. Se requerirá prueba de residencia.

Las bolsas de arena se distribuirán a partir de las 8:00 a. m. hasta el mediodía por orden de llegada hasta agotar existencias.

Ciudad de Lauderhill

Bolsas de arena: un suministro limitado de bolsas y arena está disponible de forma gratuita y se entregará por orden de llegada. Esta es una estación de sacos de arena de autoservicio. Se requiere prueba de residencia en Lauderhill. Veterans Park está ubicado en 7600 NW 50 Street y Wolk Park está ubicado en 1080 NW 42 Way. Los sacos de arena estarán disponibles de 5:30 pm a 9:00 pm esta tarde, jueves 2 de junio. El viernes 3 de junio, la arena estará disponible de 8:00 am a 4:00 pm o hasta agotar existencias. La arena y las bolsas no estarán disponibles el sábado.

Parque de la ciudad de Oakland

Sacos de arena precargados gratuitos están disponibles para los residentes ahora hasta agotar existencias en 5100 NE 12th Terrace en Oakland Park. Por favor traiga prueba de residencia. Límite de cinco por hogar.

Ciudad de Pembroke Pines

La ciudad de Pembroke Pines distribuirá sacos de arena el viernes 3 de junio de 7 am a 4 pm en Howard C. Forman Health Park y William B. Armstrong Dream Park solo para los residentes de Pembroke Pines. Muestre la licencia de conducir de PP o la factura de servicios públicos con la dirección de PP. 6 sacos de arena por vehículo.