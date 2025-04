Disputa familiar termina en tiroteo que dejó un muerto y dos heridos en concesionario de Miami-Dade

Una tragedia familiar dejó una víctima mortal y dos personas heridas tras un tiroteo ocurrido este jueves en la tarde en un concesionario de autos localizado en el suroeste de Miami-Dade. Exactamente en el área de la 73 avenida y la 45 calle, cerca de Tropical Park.

El dolor de los familiares se percibe sentir en el hospital donde ingresaron los heridos. Uno de ellos, según autoridades, no sobrevivió. Gritos desesperados rompieron el silencio frente a la sala de emergencias del HCA Florida Kendall Hospital.

Un hombre, con la voz quebrada, se acercó a la prensa para confirmar lo que la policía notificó más tarde: su hermano, Eduardo Rivero, fue el hombre fallecido.

Según informó la alguacil del condado Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, en una reciente declaración se trató de "problemas familiares" existentes desde hace mucho tiempo y como resultado dos medios hermanos terminaron envueltos en este tiroteo.

El incidente fue producto de una disputa familiar de hace tiempo. El atacante, quien se encuentra en condición crítica, habría disparado contra dos de sus familiares, provocando la muerte de uno de ellos. En la escena, se recuperaron un rifle largo y una pistola, dijeron las autoridades.

La policía insiste en que se trató de un caso doméstico y no de un ataque al azar. Mientras tanto, una familia en Miami-Dade llora la pérdida de uno de sus miembros.

Frente al concesionario de autos está la academia de animadoras “Ídol Cheer”, donde quedaron atrapadas muchas niñas y sus padres en medio del terror de las balas.

Karen Báez, quien fue testigo del tiroteo, cuenta que "habían 20 niñas, nos pusimos contra una esquina afuera de la puerta, se empezaron a oír como tres grupos de tiroteos, se oyeron varios. Paró, pausa, ellas se calmaron un poco y volvió a empezar."

"Es un momento que sientes que no es real, todo se congela y no sabes cómo actuar, escuchaba los gritos de terror de mi hija", dijo una de las testigos.

Tras un amplio operativo policial que incluyó el cierre de calles y avenidas los oficiales pudieron evacuar a las personas de manera segura. "Los agentes respondieron y se enfrentaron con el sujeto y hubo un intercambio de disparos".

Un hermano de una de las dos víctimas se acercó a los medios de prensa que se encontraban en las afueras del hospital y dijo: “El pistolero está vivo y acabó con la vida de mi hermano menor. Mi hermano menor se llama Eduardo Rivero. El mató a mi hermano pequeño”, dijo refiriéndose al tirador.

Según información ofrecida por la propia familia y que no ha podido ser confirmada por Telemundo 51, el tirador ha sido identificado como Roberto Leyva, quien habría matado a su propio hermano menor Eduardo Rivero y luego intentó suicidarse.

Un hermano del presunto tirador dijo que este consumía drogas y pastillas y que tenía muchas armas en su casa.

El tirador sentía que era la oveja negra de la familia por estar metido en drogas aunque su familia intentaba ayudar cuando podía.

Este familiar dice que el presunto tirador quería ver sufrir a su madre de 69 años, por eso hizo todo esto. Cree que la tercera persona herida en este tiroteo era un empleado, pero no está seguro.

La familia de siete hermanos envuelta en este trágico suceso no ha ofrecido una declaración oficial por el momento.

Nicole García, una joven que se identificó como amiga de una de las víctimas, dijo a Telemundo 51 que les notificaron que uno de sus amigos que trabaja en el concesionario de carros donde aparentemente ocurrió el tiroteo había resultado herido y había sido llevado al HCA Florida en Kendall.

La Oficina del Alguacil de Miami-Dade informó que recibieron una llamada al 911 aproximadamente a las 12:30 p.m. sobre un tiroteo en un local ubicado en el área de la avenida 73 y la calle 45 en el suroeste (SW)

MDSO no ofreció detalles sobre las circunstancias en qué ocurrió el incidente. Imágenes en el área mostraban a varias unidades policiales y agentes en la zona entre la calle 45 suroeste (SW) y avenida 74.

Oficiales corriendo y apuntando con sus armas se podían ver en un lugar donde funciona un concesionario de vehículos y algunos almacenes.

Los heridos fueron trasladados al HCA Florida Kendall Hospital donde de inmediato se reunieron familiares y amigos de las presuntas víctimas.

La unidad médica informó a los presentes que tenían que salir del lugar y se cerraron las puertas de la instalación hospitalaria para atender a los heridos, luego de explicarse que había una emergencia en la zona.

Declaraciones de la alguacil del condado Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, sobre el tiroteo en un concesionario de autos en el suroeste del condado.

Varias personas fueron evacuadas de un local por los oficiales que atendieron la emergencia. Se les podía ver con las manos en alto mientras salían.

Las imágenes también captaron un cuerpo tendido en el piso, mientras uniformados se acercaban con cautela.

MDSO informó el cierre de vías entre las avenidas SW 70 a 75 y entre las calles SW 40 a 48 por la importante actividad policial.

#SAFETY ALERT: 🚨 Due to heavy police activity on an active investigation, SW 70th - 75th Avenue from SW 40th - 48th Street is currently closed. STAY OUT OF THE AREA and seek alternate routes. pic.twitter.com/JMe8HhNU48