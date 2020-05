Disminuyen las llamadas de emergencias

Los médicos están alertando que los pacientes no están llegando a tiempo cuando están teniendo un stroke. Personas que no pueden hablar, o que una parte de su cuerpo no se puede mover, esperan mucho tiempo para venir porque tiene miedo a esta enfermedad.

Sí, le tienen más miedo al coronavirus que al derrame cerebral o a los ataques al corazón. Y los médicos insisten en que el tiempo es vital.

Existe un tiempo importante para poder dar las medicinas, para poder, posiblemente, revertir los síntomas del stroke. Después que uno tiene dolor en el pecho y está teniendo un ataque al corazón, el corazón, las células del corazón están muriendo.

La pandemia de coronavirus no ha detenido la atención de emergencias en ningún hospital de nuestra área. Para eso han tomado medidas. Hay diferentes áreas en las salas de emergencia, y en dependencia de esos síntomas, usted va a ir a diferentes zonas.

Para cirugías, los pacientes van por una entrada separada. La mayoría de los pacientes pueden venir al quirófano que está en el sótano e irse a la casa el mismo día.

En mayo, precisamente el mes para crear conciencia sobre el derrame cerebral, más personas han muerto por esa causa.

El stroke es uno de las enfermedades más debilitantes que existe en Estados Unidos.