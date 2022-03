Discuten posible control de rentas y alquileres en Miami Dade

Varios residentes de Miami Dade le relataron al Comité de Viviendas y Servicios Comunitarios del Condado cómo les subieron los alquileres súbitamente o los desalojaron y ahora no encuentran donde vivir.

Laura Pizarro, dice: “Ellos quieren tanto dinero y yo no puedo en este momento. No sé qué voy a hacer. No encuentras nada y tu presupuesto. Nada y yo he visto que estado buscando y no puedo hallar nada”.

Y cómo muchos Laura se pregunta: “Cómo vamos a vivir en Miami y yo nací en Miami. Me gusta Miami, pero en este momento es difícil. No sé”.

El comité aprobó de forma unánime un mínimo de 60 días de notificación antes de que un propietario aumente el alquiler más de un 5% o desaloje a un inquilino.

Rene García, Comisionado de Miami Dade, dice:

“Ésas son personas que viven fuera de contrato que viven de mes a mes son personas que no tienen contrato por un año, dos años o hasta por seis meses”.

La comisionada Eileen Higgins quiere estudiar otra solución, una a largo plazo el control de los alquileres. Pero en los años 70, La legislatura de la Florida aprobó una ley que prohíbe cualquier ordenanza o medida que controle cuanto los propietarios pueden aumentar los alquileres

“Es difícil, vivimos la Florida, es un país libre pero Necesitamos evaluar cómo proponer a los propietarios parar con este con estos aumentos escandalosos”

El primer paso para poder cambiar la ley es un estudio que compruebe que estamos enfrentando una emergencia que representa una amenaza a la comunidad, pero al menos dos comisionados creen que el remedio podría ser peor que la enfermedad.

Joe Martínez, Comisionado de Miami Dade, dice:

“Yo no creo que este tipo de socialismo, porque es imponiendo al sector privado para usted, usted compra apartamento usted puso dinero, usted está pagando un mortgage al banco. No es correcto decirle esas personas tú solamente puedes cobrar esto”.

“Cuando el sector privado escuche lo que te pasando aquí en la comisión que van hacer, van aumentar más la renta para cuándo se congelen, se congéleles a ese nivel Y quién se va a perjudicar más, los que estamos tratando de ayudar”, dijo García.

Éste sólo es el primer paso, la Comisión en su totalidad tiene que aprobar el estudio, después tendría que aprobar un referendo para que los votantes tengan la última palabra sobre un eventual control de rentas.