Discuten en el Concejo de Hialeah supuesta crisis en servicio del 911 en la ciudad

Tras una reunión del concejo de la ciudad de Hialeah no se tomó ninguna decisión sobre la situación con las llamadas al 911. El concejal Bryan Calvo estuvo firme en su argumento de que si hay un problema. Sin embargo, la mayoría de los miembros del concejo dijeron que no hay una crisis sino falta de personal, algo que la ciudad está intentando arreglar con anuncios para reclutar a nuevos operadores de emergencia.

Heidi Mendoza dice que nunca imagino vivir esa experiencia con el servicio de emergencia del 911 en Hialeah cuando hace meses le intentaban robar justo afuera de su casa en el área de la calle 5 y la novena avenida del Este de la ciudad.

La residente que experimentó tardanza al llamar al 911, cuenta: “me querían robar la camioneta llame varias veces, sonó, sonó y sonó el móvil y nada que me contestaron. Eran como las 11 de la mañana”, precisa Mendoza.

Una situación que otros residentes también han reportado y que el concejal Bryan Calvo trajo a la mesa de debate este martes en la reunión del concejo pidiendo una investigación. “No dejaron que pudieran seguir haciendo las preguntas que había que hacer … he pedido una serie de documentos, información, que está pasando con el 911 y se me ha negado”, apuntó Calvo.

El teniente Eddie Rodríguez, vocero del departamento de policía de Hialeah explica que no hay crisis, "lo que estamos es que como cualquier otro departamento de policía no sólo aquí en la Florida pero alrededor de la nación … es muy difícil reclutar personas nuevas”.

Según registros del departamento de bomberos de Hialeah este 2023 han recibido 78,562 llamadas al 911, solo unas 5,307 de ellas fueron abandonadas.

Carl Zogby, concejal de la ciudad de Hialeah explica que “abandonadas es que no se contestaron en un tiempo rápido pero todas esas llamadas quedan grabadas y obligadamente hay que devolver esa llamada y decir usted llamo cuál es el problema”.

Lo cierto es que la mayoría de concejales hoy reconocieron que si hay un problema por la falta de personal en este departamento de emergencia al que la ciudad dice ya está buscando una solución.

“Contamos en ese momento con 44 personas … muchos de ellos son personas que contratamos para poder dar ese tipo de servicio”, advierte el alcalde de Hialeah, Esteban Bovo.

El concejal de la ciudad de Hialeah, Carl Zogby, apunta: “Hemos aumentado, hemos aprobado un aumento de salario para atraer más personas y reclutar".

“De parte de la policía también estamos reclutando … tenemos avisos, tenemos cosas puestos en los buses”, apostilla Eddie Rodríguez, vocero del departamento de policía de Hialeah.

El concejal Calvo pidió todos los récords de las llamadas a la ciudad para continuar con su investigación, mientras Hialeah sigue buscando operadores para la línea de emergencia.

INICIO DE LA POLÉMICA

Todo comenzó luego que el concejal Bryan Calvo pidiera una investigación inmediata sobre el servicio 911 en Hialeah, tras la publicación de un informe que revela cifras sobre llamadas que supuestamente se perdieron o se abandonaron, lo cual fue descartado por el alcalde de la ciudad, Esteban Bovo, quien señala que el servicio opera de manera óptima.

El concejal Calvo señala que un artículo de un medio local, junto con datos corroborados del condado Miami-Dade, expone “que desde el 2021, más de 32,000 llamadas de emergencia realizadas a los operadores del 911 de la ciudad se perdieron o se abandonaron, poniendo en peligro la vida y la seguridad de nuestros ciudadanos”.

De acuerdo con lo publicado por El Nuevo Herald, en promedio, cada día el Departamento de Emergencia de Hialeah habría dejado de contestar 31 llamadas. Ya en abril se habían reportado supuestos problemas en el servicio del 911 en la ciudad luego de que un empleado de la ciudad de Hialeah pidiera ayuda públicamente por una supuesta escasez de personal.

El comisionado Bryan Calvo pide que se realice una investigación, pues basado en un informe de marzo del 2022 realizado por el grupo Jorge Colina y otros testimonios de residentes si hay una peligrosa deficiencia de personal, que se traduce en una lenta o nula respuesta ante las llamadas de emergencia.

"El 911 está gravemente descuidado y necesita atención inmediata ... la unidad de despacho del 911 está con muy poco personal está presupuestada para 21 personas, pero emplea a 6", asegura el concejal Bryan Calvo, quien dijo: "yo visité el departamento del 911 pude hablar con los empleados y supervisores y vi las sillas vacías, solo habían 3 personas contestando llamadas".

El presidente del sindicato de bomberos asegura que hace meses experimentó un gran retraso en una llamada de emergencia que realizó al 911. "Fue una llamada que hice para auxiliar a otra persona, marque entre 13 a 14 veces no respondieron y al final me transfirieron al condado Miami-Dade", asegura Eric Johnson, quien remarca: "esto no es culpa de la administración actual, ni del alcalde, ni del jefe de la policía, viene de la administración pasada que sabían de este problema y no lo corrigieron".

El alcalde de la ciudad, Esteban Bovo, quien ya había dicho en abril a través de un comunicado, que no había crisis en esa división envió un comunicado este lunes desestimando los datos del informe sobre el 911 y ofreció unas cifras sobre el servicio.

"Quiero aprovechar esta oportunidad para asegurarle a los residentes de la ciudad de Hialeah que nuestro centro de llamadas 911 está operando de manera óptima para responder a cualquier llamada de emergencia que se reciba", dijo Bovo.

Según el alcalde, en 2022 "la ciudad de Hialeah, "abandonó" 7,849 llamadas de un total de 140,161 llamadas recibidas, o un 5.6% de llamadas recibidas. En lo que va del año 2023, el condado Miami-Dade ha “abandonado" 68,127 llamadas de un total de 632,222 llamadas recibidas, o un 9.73% de llamadas recibidas. En comparación, la ciudad de Hialeah ha "abandonado" 5,307 llamadas de un total de 73,255 llamadas recibidas, o un 6.76% de llamadas recibidas", aseguró.

Bovo explica que a principios de abril, su administración le ofreció a los operadores del 911 de la ciudad "el aumento salarial más significativo en 20 años. Como resultado, hemos recibido varios solicitantes de empleo para operador del 911 hasta hoy, y esperamos recibir más en las próximas semanas".

El alcalde criticó la publicación y las declaraciones de Calvo. "Es una falta a la confianza del público e imprudente", señaló. Dio las gracias a los operadores del 911 de la ciudad de Hialeah, "al comandante Jorge Llanes, y al jefe de policías George Fuente, por su gran trabajo".