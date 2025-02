Discusión entre tres personas se vuelve física y termina en apuñalamiento en Lauderhill

La policía investiga un incidente ocurrido este domingo por la mañana en Lauderhill después de que una persona fuera apuñalada afuera de un apartamento.

Las autoridades llegaron a la escena localizada en el 48th Street cerca de 22nd Court del noroeste alrededor de las 5 a.m.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Según la policía, se desató una discusión entre tres personas y se volvió física, lo que llevó a que una de ellas fuera apuñalada varias veces.

La víctima fue trasladada al hospital en estado crítico. Las autoridades dijeron que las otras dos personas involucradas en la discusión también fueron llevadas al hospital.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Los vecinos de la zona dijeron que se despertaron este domingo y se sorprendieron de ver a tantos oficiales de policía en su vecindario de Lauderhill.

"Nunca me he sentido inseguro. Siempre mantengo los ojos abiertos", dijo un vecino que se despertó alrededor de las 5 a.m. como suele hacer para sacar a pasear a su perro. “Lo saqué y vi las luces y luego, cuando doblé la esquina, pensé: vi toda la cinta y todos los autos de policía”, dijo.

La policía identificó a todos los que estuvieron involucrados en el incidente. Los vecinos dijeron que no suelen ver este tipo de actividad en su área con frecuencia, pero no les sorprendió que sucediera algo.

Por el momento no está claro si alguien enfrentará cargos.