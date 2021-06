Diplomas honorarios de graduados a 2 miembros de la comunidad

Hoy fue el último día de clases y también el último día de graduaciones. Alrededor de 20 mil estudiantes de unas 50 escuelas recibieron sus diplomas llenando de orgullo a las familias de nuestra comunidad. Entre ellos, dos diplomas honorarios a miembros de nuestra comunidad.

Son dos personas que han apoyado al sistema escolar por años. Uno de ellos, un padre de familia, de 87 años, que nunca terminó sus estudios en Cuba. Y ahora con ese diploma honorario, dice que ha cumplido un sueño.

“El mejor país que he vivido, viví en Europa tres años, pero este es el mejor país del mundo aquí están las oportunidades aquí pude crecer”, dice Santos.

Con 87 años de edad, Ramón Santos hoy cumplió otro sueño en su vida recibir un diploma de High School.

“La educación es la base de la sociedad yo nadie en un campo no había escuela y no había agua potable, y Dios me he dado la oportunidad de estar en la educación”, dijo Santos.

Durante la ceremonia de graduación de la secundaria de Hialeah, el superintendente Alberto Carvalho entregó dos diplomas honorarios. Reconociendo la labor de Santos y también la del empresario Nemesio González.

“Dos líderes de negocio personas que han superado las dificultades que han enfrentado en sus vidas”, dijo Carvalho.

Santos estudió hasta el sexto grado en cuba, llegó a miami en 1975 con su familia y tuvo su propio negocio. Con el tiempo, su esposa e hija trabajaron para las escuelas de Miami Dade por años y es así, como llegó a involucrarse como voluntario en la educación.

“Ayudar a los niños qué necesitaban recursos, materiales escolares, todas esas cosas que implican ser bueno, y ayudarlos con lo q es comportamiento social”, Ramón Santos.

González es productor musical y dueño de un restaurante. Ha colaborado con la comunidad reconociendo el talento joven y alimentando a familias necesitadas.

“Yo fui a la escuela en Puerto Rico, me gradué de High School y estudié un par de años en la universidad en PR, luego terminé aquí en FIU, y tener un diploma de una escuela del condado Dade es para mí un honor”, dice Nemesio Gonzáles.

Según el superintendente, hoy los alumnos en la ceremonia aprendieron una lección de vida.

“Muchas personas de nuestra comunidad no han tenido la oportunidad el acceso, debido a circunstancias políticas, opresión, pobreza, pero pienso que como sistema escolar tenemos una obligación de reconocerlos y darles una segunda opción a un éxito personal”, dice el superintendente.

Santos dice que no tiene planes de seguir estudiando en la universidad, pero ambos tienen la intención de seguir con ese compromiso de seguir apoyando al sistema escolar.